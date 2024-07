El Pallol, el trencaclosques del centre de Reus a punt de finalitzar

La cirera del pastís del passeig comercial del Pallol, l'hotel, encara tardarà una mica més. La pròrroga d'un any més del termini d'execució de les obres previstes per aquest negoci s'endarrereix un cop més. Per tant, un cop més sembla que la realitat imminent de poder donar el projecte del Pallol per enllestit mai arribi.

Primers passos

No obstant això, per conèixer ben bé d'on ve tot això, cal traslladar-se a la ciutat de Reus dels anys vuitanta. En aquell moment, els habitatges que ocupaven l'actual espai del Pallol mostraven un aspecte degradat i abandonat. Finalment, i gràcies a un primer document urbanístic redactat a finals de la dècada de 1980, el consistori va anar adquirint els edificis que van ser tirats a terra. Segons el document, l'objectiu era posar en valor la zona del Baluard i el Pallol. En ser eliminats els edificis, els estrets carrers van deixar pas a una àmplia zona situada entre la plaça de la Sang i la Mercadal.

L'espai lliure es va convertir en un primer instant en un aparcament temporal fins que, l'any 2002, van començar oficialment les obres. Més d'un centenar de nous habitatges, un passeig a l'aire lliure i un aparcament soterrani amb 400 places. Un model mixta entre habitatge i àrea comercial que va tirar endavant la constructora barcelonesa Núñez i Navarro. Aquesta va ser la que es va emportar l'adjudicació del projecte del Pallol l'agost de 1999, que no veuria finalment la llum fins a l'any 2007.

Amb la inauguració i després de més de quatre anys d'obres, amb la troballa d'una muralla medieval pel mig, el Pallol mostrava un aspecte molt semblant al que conserva avui dia. A més, convertia els carrers estrets i complexos que separaven la plaça del Mercadal i la de la Sang en un trajecte més senzill i, a l'hora, agradable.

Últims retocs

Des d'aleshores, han estat diversos passos els que s'han donat a terme per continuar treballant en la culminació de l'espai. El mes d'abril de 2011, a les acaballes del govern municipal del socialista Lluís Miquel Pérez, l'ajuntament aprovava la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana. Aquest tenia com a objectiu dinamitzar econòmicament l'espai amb la incorporació de nous usos comercials i hotelers i, també, la revitalització urbana amb la millora de la mobilitat i connectivitat.

Des d'aleshores, diferents comerços s'han establert a la zona. L'últim de tots, la botiga de joguines Don Dino, que aquest mateix mes de juliol anunciava la seva obertura en l'espai comercial en qüestió. Un altre recent és el restaurant Saona, que tot just fa un any de la seva obertura. També les promocions d'habitatges, per exemple l'any 2020, amb la construcció al número 16 del Raval del Pallol.

Ara ja tan sols queda la finalització de les obres de l'hotel que, si no cal fer cap pròrroga més, veuria la llum l'any vinent. No obstant això, res assegura que sigui la darrera pròrroga i que encara hàgim d'esperar una mica més per poder donar el projecte del Pallol per acabat.

