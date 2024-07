Denunciat un conductor a Reus per circular fent «esses» i sextuplicar la taxa d'alcohol permesa

Els agents de la Guàrdia Urbana de Reus van detenir el passat dissabte el conductor d'un vehicle que circulava de manera erràtica i que sextuplicava la taxa d'alcohol permesa. Els fets es van produir aquest passat dissabte, 20 de juliol, sobre les 21.00 hores, quan la policia va aturar el cotxe al carrer Monestir de Poblet.

La policia va sotmetre el conductor a una prova d'alcoholèmia, on va donar un resultat inicial d'1,48 mg/l, tot i que, minuts més tard i a la prova final, el resultat va ser d'1,54 mg/l. Així doncs, el conductor sextuplicava la taxa d'alcohol permesa i va quedar investigat per un delicte contra la seguretat viària i citat per a un judici ràpid.

