Redessa aprovarà una nova pròrroga per a l’hotel del Pallol de Reus: setembre del 2025

27 de setembre del 2025. Aquesta és la nova data prevista perquè l’hotel del Pallol estigui a punt per rebre els seus primers hostes. El consell d’administració de Redessa té previst aprovar avui la concessió d’una pròrroga del termini d’execució de les obres i la posada en funcionament de l’establiment a l’empresa Ginkoplanet SL, adjudicatària del dret de superfície, demanada per causes «de força major».

Fins ara, el 27 de setembre del 2024 era el dia establert perquè s’enllestís la darrera pota de la transformació de l’àrea del Pallol. Amb l’edificació ja avançada, hauria de ser l’últim endarreriment d’un projecte que fa dues dècades que va començar a caminar.

Ginkoplanet ha justificat la petició de pròrroga argumentant que la construcció de l’edifici «està molt avançada», però afegint que s’ha detectat «una important problemàtica amb la companyia Endesa, entesa com una causa de força major que impossibilita l’acabament de l’establiment hoteler en termini». En concret, les instal·lacions de les estacions transformadores encara no tenen la connexió elèctrica definitiva.

L’empresa ha presentat a Redessa un certificat de l’arquitecte director del projecte on es determina que la inexistència de subministrament i potència elèctrics «és una causa de força major de suficient entitat, suposant una alteració suficientment extraordinària, imprevisible i sobrevinguda de les circumstàncies existents en el moment de subscriure el contracte». A més, certifica que la resta d’operadors es neguen a signar els contractes definitius si no tenen l’alta del subministrament elèctric.

Per la seva banda, es proposa al consell d’administració de Redessa donar llum verda a la petició tenint en compte que l’adjudicatària ha complert «en tot moment» les seves obligacions econòmiques, que la negativa seria una mesura «antieconòmica» atès que la construcció de l’hotel no està finalitzada i que la reversió podria suposar la judicialització del projecte. Així mateix, es valora que l’acabament de l’hotel respon a «raons d’interès de ciutat» i que permetria donar resposta «a la previsió de creixement de visitants».

Va ser el 2015 que es va adjudicar a Ginkoplanet la cessió del dret de superfície sobre unes finques per a la construcció i explotació d’un establiment hoteler, que incloïa usos comercials. L’acord fixava el setembre del 2022 com a data límit per a l’execució dels treballs i la posada en funcionament del servei, tot i que la companyia anhelava tenir-ho tot a punt a mitjan 2020 o, a tot estirar, el primer semestre del 2021.

Cinc dies abans que vencés el termini, Ginkoplanet va presentar una petició per ampliar el període en dos anys, tot al·legant dificultats per adquirir les finques adjacents a les de l’empresa municipal; la irrupció de la covid-19, que va paralitzar i endarrerir l’actuació constructiva i, en conseqüència, la inauguració; i la guerra d’Ucraïna, que va suposar un augment de preus. Finalment, s’aprovà la proposta, encerclant el 27 de setembre del 2024 en el calendari com la nova data per acabar-ho tot.