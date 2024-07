La implantació de la IA a Redessa pot ser factible: dues empreses responen el repte

Redessa va llençar, a principis de juny, un repte: és possible crear un sistema que utilitzi la intel·ligència artificial (IA) per identificar i avaluar projectes emprenedors? Tot apunta que la resposta serà afirmativa: un parell d’empreses ja han presentat proposta per resoldre la qüestió i l’empresa municipal ha decidit prorrogar, fins al 31 de juliol a les 23.59 hores, el termini per enviar les respostes a la consulta preliminar de mercat «a l’espera de poder rebre’n més», tal com explica el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, que veu que la IA «pot ser una gran aliada per complementar les capacitats humanes, augmentant la productivitat i impulsant la innovació».

L’edil comenta que la intel·ligència artificial «obre un món de possibilitats per explorar» i «nosaltres volem ser pioners en la seva aplicació en l’àmbit de les empreses emergents i els projectes emprenedors».

«Si vam llençar el repte és, precisament, perquè confiem que es podrà resoldre», expressa Baiges, qui afegeix que gairebé el 80% de les licitacions de compra pública d’innovació (CPI), la contractació d’un producte que encara no existeix al mercat i que s’ha de desenvolupar, «es resolen i s’adjudiquen, i ens agradaria formar part d’aquest percentatge».

«Sigui com sigui, el mateix procediment de CPI ja ens està aportant una nova perspectiva com a administració, obrint-nos a opcions innovadores, més flexibles i àgils», remata el regidor.

Baiges recorda que el sistema seria, per a Redessa, «una manera ràpida i fiable de valorar les idees i projectes que arriben als programes d’incubació i acceleració, facilitant la selecció i l’assessorament».

L’eina ha de donar uns indicadors sobre el component innovador de les propostes, així com dels punts forts i febles, i «això ens permetrà oferir-los una auditoria més exhaustiva». Per als emprenedors, els garantiria una anàlisi del potencial del projecte, «tenint en compte l’entorn del mercat al qual es dirigeixen, els competidors i els possibles punts de millora, oferint prediccions de vendes i recomanacions personalitzades».

En aquest context, el regidor creu que la IA «tindrà cada cop més presència en el dia a dia i també a l’administració pública». «El que fem és avançar-nos per alinear-nos amb la resta del país i d’Europa, amb la voluntat de ser pol d’innovació i d’atracció d’empreses i professionals», destaca. Baiges conclou dient que la tecnologia permetrà «una acceleració en procediments i models establerts, amb una major eficiència». A més, «ens permetrà anticipar riscos i ampliar el ventall de possibles solucions».

