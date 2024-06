PortAventura World llança un 'chatbot' d'IA per millorar l'experiència dels visitants

PortAventura World ha llançat una nova eina d'intel·ligència artificial generativa per millorar l'experiència del visitant i satisfer totes les seves necessitats durant la seva estada al resort. Pawla és un chatbot dissenyat per comprendre i respondre a tota mena de consultes, fer recomanacions i guiar els visitants tenint en compte totes les especificitats de cadascun dels parcs i serveis de PortAventura World.

Per tal d'elevar l’experiència de l'usuari i satisfer totes les seves necessitats durant la seva estada al resort, el sistema respon de manera personalitzada als usuaris, proporcionant una atenció immediata i adaptada a les necessitats de cada visitant.

Imatge del nou 'chatbot' 'Pawla'.PortAventura World

Gràcies a la tecnologia GPT d'OpenAI, Pawla ha estat entrenat amb tota la informació disponible al web del resort i altres fonts oficials per recopilar informació rellevant per a la visita. El chatbot aconsegueix entaular un diàleg fent servir un llenguatge natural per acompanyar el visitant en les diverses etapes, des de la recerca inicial de dates d'obertura o opcions d'hotel des de casa, fins als horaris dels espectacles o informació sobre les atraccions ja al parc.

Aquest nou assistent virtual ha estat desenvolupat i impulsat per l'equip d'Adventure Labs, el Hub d'innovació de PortAventura World, en una gran varietat d'idiomes, incloent-hi espanyol, català, anglès i francès. La nova eina es pot trobar en l'aplicació mòbil de la companyia i complementa tots els seus serveis i informació. L'app està disponible de manera gratuïta tant per a mòbils Android com iOS.

Andreu Tobella, director digital de PortAventura World, ha apuntat que «Pawla és molt més que un assistent virtual. Volem que sigui una extensió de l'experiència dels nostres visitants, que faciliti la seva estada perquè la seva única preocupació sigui gaudir del resort i de les seves atraccions, espectacles, restaurants i botigues. És el resultat d'un intens treball que l'àrea d'innovació i digital de PortAventura World està duent a terme per revolucionar la indústria de l'entreteniment i situar-nos a l'avantguarda, amb el focus posat en les noves generacions i en l'aplicació de tecnologies capdavanteres».

Conscients de la importància de garantir una interacció segura i respectuosa, PortAventura World ha implementat mesures rigoroses per minimitzar biaixos, comentaris inapropiats i comportaments inadequats. Pawla està pensada per implementar la interacció per veu en un futur, sempre que el to sigui educat, inclusiu i respectuós.

Per celebrar el llançament, la companyia ha impulsat la campanya #PAWLANCA, en la qual els usuaris de l'aplicació de PortAventura World que utilitzin Pawla tindran la possibilitat d'aconseguir un 50% de descompte en les seves entrades. Per això, fins al 21/06, podran fer-li la pregunta «Pawla, ¿em fitxes per entrar a PortAventura?» i si la resposta és afirmativa rebran un cupó de descompte.

