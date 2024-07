Quatre detinguts i 25 identificats en un dispositiu policial en dos establiments de Reus

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus van dur a terme dijous a partir de les 16 hores un dispositiu conjunt a dos establiments ubicats als carrers Dom Bosco i Pere Lluna de la capital del Baix Camp. A banda d'efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la comissaria dels Mossos a Reus, també hi van participar efectius de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i funcionaris de la Inspecció de Treball.

El total es van identificar 25 persones, algunes d'elles amb antecedents policials per diversos delictes. A més, els Mossos va detenir un home de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. En l'escorcoll se li van localitzar diversos embolcalls de cocaïna i haixix, així com diners en bitllets fraccionats.

Durant l'operatiu també es van detenir tres homes més, dos d'ells com a presumptes autors d'un delicte de furt i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Al tercer, de 28 anys, se'l va localitzar en un d'aquests locals i se'l va detenir com a presumpte autor d'un robatori amb força que va tenir lloc en un domicili de Reus el passat 9 de juliol i una estafa en fer ús en un establiment d'una targeta bancària sostreta.

Vuit persones van ser denunciades per tinença de substàncies estupefaents, en concret haixix i cocaïna; i una per tinença d'armes blanques.

Els mossos també van intervenir un telèfon mòbil que constava com a sostret i que va ser localitzat a l'interior d'un dels dos establiments inspeccionats.

De la seva banda i en compliment de les ordenances municipals, la Guàrdia Urbana tramitar un total de sis actes administratives, tres en cadascun dels dos locals.

La Guàrdia Civil també va formalitzar sis actes administratives més relacionades amb les seves competències i en concret pel que fa a contraban de tabac, infracció a la Llei General Tributària i a la dels sistemes de videovigilància d'aquests establiments.

Finalmen,t la Policia Nacional va citar dues persones per infringir la Llei d'Estrangeria i des de la Inspecció Territorial de Treball de Catalunya, es van completar dues actes per irregularitats en la contractació de treballadors.

