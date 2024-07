Reus reconeix als seus esportistes les fites rellevants de la temporada

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Salut i Esports i de la societat municipal Reus Esport i Lleure, va guardonar ahir a la tarda 250 esportistes de la ciutat que la passada temporada van assolir fites rellevants. D’entre tots aquests, vint són esportistes individuals i la resta participen en 25 equips, de nou esports diferents, categories i gèneres.

L’acte públic es va dur a terme al Pavelló Olímpic Municipal i va començar a les 19 h amb uns breus discursos dels polítics presents. El regidor de Salut i Esport, Enrique Martín Domínguez, va ser l’encarregat d’obrir l’esdeveniment: «Avui reconeixem la cultura de l’esforç, la companyonia i la superació dels esportistes, sigui de manera individual o col·lectiva. L’esport et porta a competir amb tu mateix».

Seguidament, l’alcaldessa Sandra Guaita Esteruelas va agafar el torn de paraula per dirigir-se als 250 esportistes. «És un orgull tenir-vos a tots aquí pels valors de l’esport que sempre reivindiquem, però també per l’esforç que feu individualment. Amb la vostra lluita constant, porteu el nom de Reus cap a fora», va agrair l’alcaldessa. Sandra Guaita també va es va dirigir a les famílies: «Vosaltres també sou clau. Esteu al costat dels esportistes quan les coses van bé, però quan van malament, també sou allà per animar-los. Entre tots portem la ciutat ben amunt».

D’entre els reconeguts individualment, en destaquen noms com les jugadores de pàdel Ariana Sánchez Fallada, Alba Gallardo Salvadó, els jugadors de tenis Ylemi Lugiana Muelle, Arnau Valls Abril o Marcel Miralles López; les judokes del Club Tot Judo Reus Amelia Sánchez Martínez, Abril Sanz Navarro o Katy Prous Bonet; o l’atleta Abdessamad Oukhelfen Ben Haddou.

Pel que fa als esports col·lectius, han sortit guardonats diferents categories femenines i masculines de la Fundació Futbol Base Reus; així com del Club Tennis Reus, del Reus Deportiu, del Club Voleibol Reus o del Club Tennis Reus Monterols.

Aquest acte se suma al calendari de reconeixement que promou l’Ajuntament de Reus al llarg de l’any. La pròxima cita serà l’acte de lliurament dels Premis Esport i Ciutat. Es durà a terme el divendres 8 de novembre a firaReus. En aquest esdeveniment, els premis s’atorgaran a criteri d’un jurat independent i premiaran als màxims exponents d’esportistes de cada una de les categories que s’inclouen en les bases de participació.

Et pot interessar