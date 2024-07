L’Ajuntament actualitzarà l’estudi d’inundabilitat de Reus

L'Ajuntament de Reus ha licitat el contracte per a l’actualització de l’estudi d’inundabilitat de Reus. Els treballs s’emmarquen en el projecte de renaturalització i resiliència de la ciutat RENATUReus, finançat amb ajuts europeus Next Generation.

En concret, forma part dels treballs de restauració d’ecosistemes per protegir la natura i la biodiversitat, el patrimoni natural, i el desenvolupament d’infraestructures verdes i blaves. L’objectiu dels treballs és avaluar el risc d’inundació de les rieres que travessen el terme municipal de Reus, i actualitzar un document vigent des de 2016.

El document inclourà la delimitació de zones inundables per diferents períodes de retorn i plantejarà mesures preventives o correctores per mitigar les afeccions de la inundabilitat. Així mateix, haurà d’analitzar els canvis de la inundabilitat davant diferents alternatives de planificació futures en les tres principals conques drenants que travessen el municipi: el sistema del barranc de Barenys, el sistema de l’Abeurada, i el sistema de la Boella.

Entre altres actuacions, l’adjudicatari del contracte haurà de fer l’actualització de l’estudi hidrològic i geomorfològic; la revisió i de l’estudi hidràulic; amb propostes de restauració fluvials i estructurals.

Marina Berasategui, regidora d’Urbanisme, ha afirmat que «l’actualització de l’estudi d’inundabilitat és una necessitat per avaluar el risc d’inundació i, alhora, és una oportunitat per avançar en el projecte de renaturalització de la ciutat i per posar en valor la infraestructura verda i blava».

La licitació del contracte surt amb un pressupost de 71.013,09 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 10 mesos. L’actuació s’emmarca en el projecte RENATUReus finançat pels Fons NextGenerationEU.

