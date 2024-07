L'Ajuntament de Reus licita la redacció d'un pla estratègic per a la renaturalització de la ciutat

L'Ajuntament de Reus ha tret a licitació aquest dimecres el contracte per a la redacció del Pla de la Infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat. Es tracta d'un document estratègic per a la renaturalització de la ciutat, que englobarà tot el terme municipal.

El pla establirà directrius i estratègies per a la planificació de la infraestructura verda i blava, considerant el municipi i els espais oberts com un «gran ecosistema». També inclourà propostes i accions per obtenir el «màxim benefici» mediambiental possible.

Els treballs tenen un pressupost de 97.363,38 euros (IVA inclòs) i s'emmarquen en el projecte RENATUReus que el consistori impulsa amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica en el marc dels fons Next Generation.

Et pot interessar