Condemnen un home a 12 anys de presó per agredir sexualment una dona a Valls l'any 2022

L'Audiència de Tarragona ha condemnat un home a dotze anys de presó per agredir sexualment una dona el setembre de 2022 a Valls. Fiscalia, l'acusació particular i la defensa han acordat aplicar la pena mínima -l'acusat s'ha beneficiat de la modificació del Codi Penal de 2022.

Inicialment, el fiscal demanava 30 anys de presó per dos delictes d'agressió sexual amb violència i intimidació. En l'acord, les parts han mantingut els deu anys de llibertat vigilada per cada un dels dos delictes i la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i aproximar-s'hi durant un període de 25 anys, així com la prohibició de retornar a Espanya durant deu anys, un cop sigui expulsat. També haurà d'indemnitzar la víctima amb 15.000 euros.

Segons el ministeri públic, la víctima i l'acusat mantenien una relació sentimental que va acabar «definitivament» quan van succeir els fets. El 25 de setembre de 2022, l'home va insistir-li per quedar-se a soles amb ella, drogar-se i demanar-li per reprendre la relació. Al voltant de la mitjanit, li va demanar que l'acompanyés a buscar les crosses a casa seva i després fins a una masia abandonada, on el condemnat va agafar un pal de fusta amb el qual va intimidar-la amb la «intenció d'atemptar contra la seva llibertat sexual».

«Va llençar-la contra un matalàs i la va grapejar mentre ella li cridava que no volia res amb ell», descriu el fiscal en el seu escrit acusatori. També, diu, que l'home es va valdre de la seva força física i de les amenaces verbals de mort per agredir-la sexualment dues vegades. «Aquesta nit et mataré, si no estàs amb mi, no estaràs amb ningú, ja tinc el forat fet per enterrar-te», resumeix el ministeri públic. La víctima va acudir a l'Hospital Pius de Valls a les sis de la tarda del 26 de setembre per fer-se una exploració arran dels fets.

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home el 27 de setembre i al cap de dos dies el jutjat d'instrucció número 2 de Valls va decretar-ne presó provisional comunicada i sense fiança. L'home continua en presó preventiva des del seu ingrés al centre penitenciari. Per tot plegat, se'ls considera autor de dos delictes d'agressió sexual amb accés carnal, utilitzant violència i intimidació comeses per qui va estar lligat a la víctima amb una relació d'afectivitat.

Acord entre les parts

Inicialment, Fiscalia demanava una pena de 30 anys per dos delictes d'agressió sexual. Les acusacions han acordat la pena mínima. Així, l'acusat s'ha beneficiat de la modificació del Codi Penal que va entregar en vigor el 7/10/2022, per la qual cosa, han fixat dotze anys de presó.

Així mateix, han sol·licitat que es compleixin dues terceres parts de la pena de presó en territori espanyol (és estranger, sense arrelament). La resta de la pena se substituirà per l'expulsió d'Espanya quan hagi complert part de la pena o accedeixi al tercer grau i se li imposa la prohibició de retornar al territori espanyol durant un termini deu anys.

També se l'ha condemnat a deu anys de llibertat vigilada i a 25 anys d'inhabilitació per a qualsevol professió, ofici o activitat relacionada amb menor. Finalment, se li imposa la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i de comunicar-s'hi per un període de 25 anys. A més, el condemnat indemnitzarà en 15.000 euros a la víctima per les lesions físiques i els danys morals ocasionats. La petició inicial del fiscal era de 5.200 euros.

