L’Ajuntament de Reus crearà una Brigada d’Intervenció Ràpida 100% municipal

L’Ajuntament de Reus augmentarà la plantilla de les Brigades Municipals en 25 persones, un 42% respecte l’actual, i posarà en marxa la Brigada d’Intervenció Ràpida abans de final d’any. Amb l’augment de recursos, la plantilla de les Brigades arribarà als 84 efectius.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; i el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, han visitat aquest dimecres les instal·lacions de les Brigades i han anunciat l’augment dels recursos humans del departament i la creació de la Brigada d’Intervenció Ràpida, que serà 100% municipal.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; i el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, han visitat les instal·lacions de les Brigades.Ajuntament de Reus

Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, ha afirmat que «la ciutadania ens reclama tenir la ciutat en condicions, i des del Govern de Reus hi donem resposta amb una aposta per la millora de la via pública».

Per la seva banda, Daniel Marcos, regidor de Via Pública, ha afegit que «més recursos vol dir més i millor servei; i tenir el manteniment de la ciutat en els nivells de qualitat que ens requereix la ciutadania».

L’augment de a plantilla correspon al compromís del Govern de Reus adquirit amb el Pla d’Acció Municipals 2023-2027 de garantir una resposta ràpida i eficient als problemes de la via pública.

El departament de Brigades es reforçarà amb 25 noves persones. Set són personal que es destinarà exclusivament per a Brigades (1 oficial fuster, 1 oficial de jardineria, 1 arquitecte tècnic, 1 delineant, 2 peons i 1 tècnic de manteniment). Les altres 18 aniran directament a formar part de la Brigada d’Intervenció Ràpida, que estarà internalitzada dins la pròpia estructura de l’Ajuntament i que es posarà en funcionament, previsiblement, a finals d’any.

L’augment de recursos destinat a la millora del manteniment de la ciutat també s’ha produït en el pressupost. El pressupost de les Brigades Municipals ha crescut en un 25% dels 2 milions d’euros pressupostats el 2023 als 2,5 milions previstos en el pressupost d’enguany.

