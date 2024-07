El 80% de la població de Reus té un refugi climàtic públic a 5 minuts a peu de casa

Unes 86.000 persones, el 81% de la població de Reus, tenen un refugi climàtic públic, ja sigui un equipament o una zona arbrada d’ombra densa, a menys de 300m (cinc minuts a peu) de casa seva.

Un refugi climàtic és un espai públic on els ciutadans i les ciutadanes poden refugiar-se en situacions meteorològiques extremes, com per exemple durant les onades de calor. Són espais com ara biblioteques o centres cívics, que compatibilitzen el seu ús habitual amb la funció de refugi climàtic. No són instal·lacions assistencials. Els refugis climàtics estan pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans, malalts crònics i persones amb menys recursos.

L’Ajuntament de Reus, a través del servei d’Emergències i protecció Civil, ha actualitzat l’espai al web municipal reus.cat la informació sobre Seguretat i Prevenció i Plans d’Emergència, per informar a la ciutadania en cas d’onada de calor dels refugis climàtics que tenen a la seva disposició.

La relació d’àrees i refugis climàtics referenciades actualment a Reus es divideix en:

Espais públics a l'aire lliure amb ombra mitjana o densa i superfície superior a 3.000m2. Ocupen uns 250.000m2 en total. S'estima que 65.000 persones es troben a menys de 300m d’algun d’aquests espais.

Refugis climàtics. S'estima que 55.000 persones es troben a menys de 300m dels refugis climàtics públics. Se’n relacionen 17.

El refugis climàtics estan adreçats, especialment a persones grans, especialment els majors de 75 anys; persones fràgils que viuen soles o en situació de pobresa; persones amb discapacitat física o psíquica que limiti l'autocura i la mobilitat; nadons i nens de menys de 4 anys; persones que prenen medicaments tranquil·litzants, antidepressius, psicòtics o diürètics; persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, hipertensió arterial, diabetis, obesitat, Parkinson, Alzheimer; mascotes de les persones vulnerables.

Per contra, els refugis climàtics no estan adreçats a persones que requereixen atenció mèdica, que s'haurien de dirigir al centre de salut.

Protocol per Onada de calor

El protocol per a calor s'activa en situació de calor intensa. En el moment que l'Ajuntament rep l'avís del Centre d'Emergències de Catalunya o tingui constància d’un episodi d'onada de calor s’activa la fase d'alerta del pla d'emergència municipal.

Els llindars d'activació del pla d'emergència municipal per causa de la calor intensa estan definits amb criteris conjunts del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el Departament de Salut i la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En el cas de Reus les temperatures de referència són:

Calor intensa: Temperatura màxima superior a 34,6ºC.

Calor molt intensa: Temperatura màxima superior a 36,6ºC.

Calor nocturna intensa: Temperatura mínima superior a 22,8º C.

Calor nocturna molt intensa: Temperatura mínima superior a 24,8ºC.

Onades de calor: Són episodis de calor intensa o molt intensa diürna o nocturna durant tres o més dies consecutius.

La resposta davant d'aquestes situacions es fonamenta en la informació a la ciutadania per tal que estigui preparada, es mantingui hidratada i limiti la seva activitat al carrer. Igualment s’activen els serveis socials i els serveis d'emergència per atendre necessitats puntuals.

Relació de refugis climàtics

La relació de refugis climàtics públics actualment previstos són:

Biblioteca Central Xavier Amorós. Obert al públic dilluns a dijous de 10 a 14 i 17 a 20h i divendres de 10 a 14h. Horari laboral: dilluns a divendres de 10 a 20h i dissabte de 10 a 14h

Biblioteca Pere Anguera. Obert al públic: dilluns a dijous de 17 a 20h i divendres de 10 a 14h. Horari laboral: dilluns a dijous de 17 a 20h i divendres de 10 a 14h.

Casal de Joves. Dilluns a divendres de 10 a 14h. Del 12 al 16 d'agost tancat

Centre Cívic del Carme. Dilluns a divendres de 8 a 22h

Centre Cívic Llevant. Dilluns a divendres de 8 a 22h. De l'1 al 14 d'agost de 8 a 15h. Del 16 al 30 d'agost tancat

Centre Cívic Mas Abelló. Dilluns a divendres: 8 a 22h

Centre Cívic Mestral. Dilluns a divendres de 8 a 22h

Centre Cívic Migjorn. Dilluns a divendres de 8 a 22h

Centre cívic Ponent. Dilluns a divendres de 8 a 22h. Agost de 8 a 15h

Centre d'Art Cal Massó. Dimecres a divendres de 18 a 22h. Dissabte de 12 a 15h i 18 a 22h

La Palma. Dilluns a dissabte de 14 a 21h

Mercat Central. Dilluns, dimarts, dimecres i dissabte: 8 a 15:30h. Dijous i divendres de 8 a 20h

Mercat del Carrilet. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7:30 a 14h. Divendres de 17 a 23h

Museu Salvador Vila-seca. Ddimarts a dissabte de 10 a 14h i 17 a 20h (excepte festius)

Oficina de Turisme i Gaudí Centre. Dilluns a dissabte de 10 a 20h. Diumenge i festiu: 10 a 14h

Pavelló Olímpic Municipal. Mes de juliol, matins obert pels casals d’estiu. tardes tancat. Juliol, mati tancat. Tardes oberts quan hi ha activitat d'alguna entitat

Casal Cívic Reus - La Rambla (Generalitat). Dilluns a divendres de 9 a 21h. Dissabte i diumenge de 10 a 14h. Agost tancat.

RENATUReus

L’Ajuntament de Reus, a través del projecte de renaturalització de la ciutat RENATUReus, i el finançament europeu Next Generation, impulsa la creació de nous refugis climàtics a la ciutat.

Actualment ja ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i direcció d’obra de les obres de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics a les escoles Pompeu Fabra, General Prim, Teresa Miquel i Marià Fortuny.

Igualment, té en fase de licitació el contracte per a la redacció del Pla de Refugis Climàtics de Reus, un document que ha d'incorporar informació meteoclimàtica, social, econòmica, urbanística, arquitectònica i paisatgística per poder decidir quins són aquells llocs de la ciutat més idonis per a la implantació de refugis climàtics.

