Un any del pla estratègic de Salut Sant Joan de Reus: humanització, cirurgia robòtica i noves unitats docents

El Pla Estratègic 2023-25 de l’entitat de dret públic (EDP) Salut Sant Joan Reus-Baix Camp, que integra l’Hospital Universitari Sant Joan i altres equipaments de la comarca, marca el rumb a seguir durant un període de tres anys per tal d’oferir «una atenció pública de salut excel·lent», tot fomentant la docència, la recerca i la innovació.

Havent complert el seu primer exercici de vigència, l’increment de les unitats docents, la definició de la política «d’humanització», l’ampliació de la cartera de serveis, la introducció de la cirurgia robòtica o la millora de l’accessibilitat telefònica a l’atenció primària són cinc dels èxits que s’han assolit.

«S’han aconseguit moltes coses i, a més, és un pla viu i dinàmic», remarca la cap d’estudis de l’Hospital Universitari Sant Joan, Lourdes Rofes, atès que objectius i projectes —més d’un centenar per any— es van adaptant segons les necessitats del territori, dels pacients i del personal i hi ha el comitè de seguiment de planificació estratègica que els revisen periòdicament. El percentatge de consecució és d’un 90%.

El pla es divideix en quatre eixos. El primer, Compartim coneixement i promovem una entitat sostenible, se centra en l’aprenentatge i la innovació. Rofes assenyala que s’han incrementat les unitats docents de l’hospital. «Això vol dir que podem formar més especialistes», expressa. En concret, es formaran dues llevadores. Així mateix, es treballarà per oferir més especialitzacions, com Neurofisiologia Clínica o Geriatria.

En aquesta línia, destaquen altres accions com la implantació del sistema d’informació sanitària SAP ARGOS, «que ha permès que estiguem connectats amb altres hospitals de Catalunya», o la introducció de noves tecnologies, com una gammacàmera i la cirurgia robòtica per a traumatologia, que permet ser més precís, reduir els riscos per factor humà i, de retruc, millorar la recuperació del pacient, atès que les incisions «potser no han hagut de ser tan grans o extenses».

Rofes assenyala la importància d’haver avançat en l’eix Satisfer i donar resposta a les necessitats dels nostres usuaris i realça la definició de la política «d’humanització de l’EDP per millorar l’experiència que té el pacient i l’acompanyant quan venen a l’hospital».

En aquest context, comenta que es pregunta a l’usuari quin grau de satisfacció sent, que els infants entren en un petit cotxe als quiròfans o que els familiars d’ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) poden accedir-hi en qualsevol moment.

En aquesta línia, també s’ha millorat l’accessibilitat telefònica als centres d’atenció primària, amb el compromís que, si no s’agafa una trucada, es tornarà al més aviat possible; s’han acreditat noves unitats funcionals i s’ha ampliat la cartera de serveis, com el quiròfan de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils.

En referència als altres eixos, Cerquem l’excel·lència en tots els nostres processos i activitats i Creem valor per a l’entitat i la nostra comunitat, «hem millorat la coordinació en diferents àmbits assistencials», ha crescut el nombre de convenis amb proveïdors i s’ha potenciat el programa Cuidar els que cuiden, per atendre les necessitats dels professionals.