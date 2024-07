L’Ajuntament de Reus estén el pla de neteja d’estiu i el fa permanent

El passat 1 de juliol la regidoria de Via Pública de l’Ajuntament de Reus i Reus Net van posar en marxa el pla de xoc de neteja intensiva dels barris de la ciutat. Aquesta és una mesura que s’activa en l’època d’estiu quan les necessitats de neteja incrementen a causa del major ús de la via pública.

No obstant això, enguany té dues novetats; per un costat, aquest pla es fa permanent pels estius vinents i, per l’altre costat, s’amplia l’àrea d’impacte, passant de ser 16 a 20 zones en total. Aquests canvis han estat possibles gràcies a l’ampliació del contracte de recollida de residus i neteja viària que es va aprovar el passat mes de febrer.

Per a poder arribar als nous espais s’ha reorganitzat l’equip humà encarregat que consta de 10 treballadors. Per una banda, un equip disposarà d’una escombradora dual i una hidronetejadora i, per l’altra banda, el segon equip utilitzarà una escombradora mecànica de voreres, una hidronetejadora i una escombradora amb vehicle auxiliar.

A més, la programació del pla s’ha preparat tenint en compte el calendari habitual del servei de neteja de la via pública de la ciutat, per a garantir que siguin complementàries i millorar els nivells d’eficàcia de la neteja. Aquest pla cobrirà un total de 20 espais de la ciutat: Fortuny, Pastoreta, Monestirs, Horts de Miró, Muralla, Mare Molas, Juroca, Carrilet, Mas Iglesias, Montserrat, Carme, Sardana, Sol i Vista, Gaudí, Immaculada, Lepanto, Niloga, Mas Abelló, Mineta i Ample.

El regidor de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, assegura que «l’ampliació del pressupost i dels serveis del contracte de neteja ens ha permès fer permanent i ampliar aquest pla que l’estiu passat va ser molt ben valorat». A la vegada, considera que «la neteja és una de les principals preocupacions de la ciutadania, per això hi donem resposta cada dia i ara amb aquesta actuació permanent».

Augment del pressupost

Aquesta i altres mesures arriben després que el passat mes de febrer es donés a conèixer que l’Ajuntament ampliaria el contracte de servei de la neteja viària i recollida de residus en més de mig milió d’euros. A conseqüència, al llarg dels últims mesos s’han anat veient l’aplicació de diverses mesures.

Algunes de les més recents són, per exemple, la intensificació del pla de neteja d’espais de joc infantil, parcs i jardins, anunciat el passat mes de maig. O, un altre exemple, la reducció de la mida de les boques dels contenidors d’orgànica, amb l’objectiu d’evitar que es llencin residus que no pertoquen, un fet que suposa un sobrecost de 100.000 euros anuals a la ciutadania reusenca.