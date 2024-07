L'Ajuntament adequarà un espai per a l'acollida temporal i la recuperació de fins a 150 gats

L’Ajuntament de Reus adequarà un espai que es destinarà a l’acollida temporal —podria ser per causes com malaltia, quarantena o haver de ser esterilitzat—, la gestió i la recuperació de fins a 150 gats de carrer, susceptibles a donar-los en adopció. Si bé encara restarà redactar el projecte que permeti acabar de delimitar les instal·lacions i definir els seus usos concrets, el consistori proposa que s’ubiqui la gatera en una parcel·la de titularitat municipal amb una superfície de 2.334 metres quadrats (m2) situada al carrer de Cervera, 6, a tocar del polígon industrial Dina i de l’avinguda de Constantí. Això no obstant, la previsió és que l’equipament no ocupi la totalitat de la finca, sinó que només utilitzaria uns 280 m2. Així mateix, l’executiu suggereix que la gestió de l’espai la dugui a terme l’entitat Reus Gats, atès que, en l’actualitat, manté un conveni per al control de les colònies de felins. Les futures obres tindran un cost aproximat de 85.000 euros.

Fonts municipals apunten que l’espai acollirà animals «malalts i minsos abandonats procedents de colònies controlades de Reus». La nova llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, determina que el municipi ha de comptar «amb un lloc adequat, amb espai suficient i condicionat, per a la retirada temporal de la seva colònia de gats en cas de necessitat». El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, manifesta que aquest espai «ajudarà a garantir el benestar d’aquests animals, tot donant compliment a la normativa vigent». Així mateix, recorda que l’Ajuntament disposa del portal web Benestar Animal, que inclou un apartat «per facilitar l’adopció de gossos i gats». L’edil posa èmfasi en la recomanació de prioritzar l’adopció per davant de la compra i remarca que s’ha de fer «de forma conscient».

Cal recordar que l’Ajuntament va iniciar, el 2011, amb la col·laboració de les associacions Nou Refugi Baix Camp i Reus Gats, el seu projecte de gestió de colònies de gats ferals a la ciutat de forma ètica mitjançant el mètode CER de control sanitari de les poblacions, consistent en la captura, l’esterilització i el retorn dels gats de carrer, amb la finalitat de disminuir els riscos d’expansió de malalties i millorar les condicions de vida, l’alimentació i, de retruc, el benestar dels animals.

Imatge dels terrenys on s'instal·larà l'espai d'acollida de gats.Diari Més

La presidenta de Reus Gats, Ester Amill, valora la creació de l’espai de manera «molt positiva» i «necessària», atès que permetrà disposar d’unes instal·lacions «on poder fer les recuperacions quan fem el mètode CER» i on allotjar els felins «que no es poden retornar a l’instant, que han de fer la quarantena». Així mateix, subratlla que l’equipament està «sempre pensat com a lloc de pas, no perquè els gats hi visquin». Amill afegeix que la iniciativa encara està recorrent els seus primer passos i que, a hores d’ara, «no tenim cap conveni ni res signat», encara que sí que s’han mantingut reunions amb la regidoria.

La presidenta de l’entitat comenta que, en aquests moments, les colònies estan «força controlades», però que el «preu per gat» s’ha incrementat amb la nova llei de benestar animal, que, a més de l’esterilització, preveu que el programa sanitari de les colònies tingui en compte la desparasitació, la vacunació i la identificació obligatòria amb microxip. També lamenta que, en els últims dos anys, s’han detectat «molts abandonaments, i alguns d’aquests sense esterilitzar».

Per a condicionar l’espai, abans caldrà dur a terme accions com la instal·lació de mòduls per a infermeria i oficines, la construcció de quatre casetes de fusta per a gats i la posada al dia de les instal·lacions elèctrica, d’aigua i d’enllumenat exterior.

