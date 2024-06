La CGT ha denunciat l'Ajuntament de Reus a Treball per diversos incompliments del conveni

Aquest dimecres 26 de juny la CGT ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball per l'incompliment reiterat de diversos articles del conveni per part de l'Ajuntament de Reus. Des del sindicat critiquen «el poc interès que sembla que té l'Ajuntament en la correcta aplicació d'un conveni que ja fa dos anys que es va aprovar».

En aquesta denúncia es recullen fets com la falta d'organització per a que algunes persones treballadores puguin gaudir del seu descans de 30 minuts, el dret a la desconnexió digital, gratificacions extraordinàries que no es paguen a tothom per igual, o el «descontrol» horari, entre altres.

La intenció de la CGT és fer una anàlisi exhaustiva de tots aquells altres que puguin ser objecte d'incompliment. Així mateix, la idea és posar sobre la taula el problema de la immobilitat de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i la seva correcta aplicació.

La CGT ha fet una petició a l'òrgan competent (GAIP) demanant informació crucial per a poder dur a terme la tasca sindical sobre les comissions de serveis i encàrrecs de funcions que l'Ajuntament no facilita.

