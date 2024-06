Els centres cívics de Reus es posen al dia: equips de música, retirada d’amiant i una cuina

La meitat dels centres cívics de la xarxa municipal —Mestral, Ponent i del Carme— seran objecte d’actuacions a mitjà termini per modernitzar les seves instal·lacions i oferir més i millors prestacions a la ciutadania; unes accions que sorgiren, en gran part, dels darrers Pressupostos Participatius. D’altra banda, el Centre Cívic Gregal, que serà el setè de Reus, supera el 90% d’execució.

Fonts municipals confirmen a Diari Més que el percentatge d’execució d’obra del Centre Cívic Gregal és del 93%. La data límit per tenir enllestida la intervenció és el 27 de juliol, en haver-se concedit una pròrroga de quatre mesos a l’empresa constructora. Els veïns esperen que es pugui posar en funcionament a finals d’any. Amb l’eventual obertura de portes de l’equipament del barri Ample, l’Ajuntament de Reus es disposarà a valorar la possibilitat i la idoneïtat de tirar endavant l’edificació d’un vuitè centre cívic a la ciutat, el Garbí. Cal recordar que estava previst que se situés al barri Mare Molas i que, en un futur, es convoqui un procés participatiu per definir com ha de ser.

Per la seva banda, el Centre Cívic Ponent serà escenari de dues intervencions. La primera serà l’adequació, insonorització i divisió en dues aules de la sala gran. El projecte, sorgit dels Pressupostos Participatius i que compta amb un pressupost d’uns 80.000 euros, ja està aprovat i s’està licitant el contracte d’obres. El termini per executar-lo serà d’uns tres mesos. Addicionalment, el consistori retirarà la coberta de fibrociment de l’equipament que, si bé no està en mal estat, es considera que cal substituir-la pels efectes perjudicials que poden suposar les fibres de l’amiant i per tal de millorar el confort tèrmic de la sala. En aquests moments, la redacció del projecte es troba en concurs públic i fonts municipals asseguren que no hi ha cobertes de fibrociment en «cap més centre cívic». L’equipament es troba a l’avinguda dels Països Catalans, a l’antiga i rehabilitada fàbrica La Coromina Industrial, una vegada completat el trasllat l’any 2001.

En els Pressupostos Participatius del 2022 també s’aprovà la instal·lació d’un equip de sonorització al Centre Cívic del Carme, proposta valorada amb un màxim de 50.000 euros. Una vegada s’ha consensuat l’equip de música «que es necessitava per donar servei a les entitats musicals i per als usos pel qual el van demanar», està previst tenir-lo a punt de cara a l’inici del curs. A més, l’Ajuntament està elaborant el projecte per concretar la ubicació de la nova consergeria de l’edifici, que comportarà, de retruc, un canvi de la porta, un moviment que respon a la voluntat de tenir «una consergeria més centrada a l’entrada i que donarà servei als dos equipaments: el Casal de les Dones i el Centre Cívic», segons apunten fonts municipals.

En darrer terme, el projecte de reforma d’un espai del Centre Cívic Mestral per habilitar-lo en cuina, nascut també amb els Pressupostos Participatius, ha estat aprovat recentment. S’està licitant el contracte d’obres i l’execució d’aquestes tindrà un termini d’uns dos mesos.

Seran refugis climàtics durant l’estiu Els centres cívics romandran oberts durant els mesos de juliol i agost i es convertiran en refugis climàtics on protegir-se de la calor durant l’estiu, segons va informar l’Ajuntament de Reus ahir. Els centres cívics del Carme, Mestral i Mas Abelló estaran oberts ambdós mesos, matins i tardes. Al Centre Cívic Ponent, a l’agost, només s’hi podrà accedir al matí. En els casos de Llevant i de Migjorn, durant la primera quinzena d’agost obriran portes i estaran tancats del 16 al 30.

