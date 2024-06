Els centres cívics de Reus romandran oberts durant el mes de juliol i agost

Per primera vegada durant el mesos de juliol i agost els centres cívics de la ciutat romandran oberts matí i tarda i es convertiran en refugis climàtics on protegir-se de la calor durant l’estiu.

A banda de ser espais accessibles i d’accés lliure, durant els mesos de més calor aquests espais proporcionaran confort tèrmic a la població i les persones que hi acudeixin trobaran tot un ventall d’activitats per a realitzar, a més de les pròpies instal·lacions que compten amb espais de lectura, accés lliure als ordinadors, jocs de taula per a totes les edats, espais de manualitats, pintura, costura, etcètera.

Els centres cívics de Llevant i Migjorn tancaran del 16 al 30 d’agost.

Programació d’estiu

La Xarxa de Centres Cívics de Reus ha programat una cinquantena d’activitats per aquest estiu, per primera vegada de manera conjunta amb el col·lectiu d’envelliment actiu, perquè tothom en pugui gaudir. Una programació d’activitats molt diversa i adreçada a tots el públics, des dels infants a la gent gran, on el 80% de les activitats són gratuïtes.

Hi haurà balls, dansa, música, cuina, visites, contes, tallers, cinema, caminades o activitats a l’aire lliure als espais oberts com els jardins del Mas Carandell o la Palma.

