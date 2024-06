L'Ajuntament de Reus prohibeix les activitats lúdiques públiques amb aigua

L'Ajuntament de Reus ha prohibit «tota activitat lúdica amb aigua» aquest estiu, una imposició directa en els actes públics del consistori i els seus ens, i que també «recomana» a les entitats privades i organitzadors de festes dels barris.

En un ban de l'alcaldessa, es demana «evitar» l'ús d'aigua «susceptible de ser apta per al consum humà» i que no es faci «un ús sumptuós» del recurs en activitats d'esbarjo com festes de l'escuma, jocs d'aigua o similars. El consistori avisa que «no facilitarà mitjans per fer ús de l'aigua potable amb aquesta finalitat». La prohibició exclou casals d'estiu i escoles que no tinguin «refugis climàtics» i que facin servir les activitats amb aigua per «refrescar la canalla» i protegir-la de cops de calor.

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha dictat el ban amb recomanacions per fer un ús responsable de l'aigua en les activitats lúdiques d'aquest estiu. Guaita recorda que es manté la prealerta per sequera als municipis que es proveeixen del minitransavasament de l'Ebre del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i remarca que Reus i els municipis inclosos en la unitat d'explotació 8 del CAT i a la unitat d'explotació de Riudecanyes encara es troben en estat de sequera extrema.

El ban apunta que els pantans del sistema Siurana-Riudecanyes continuen en mínims històrics, per sota del 3% de la seva capacitat, i que es manté en fase d'emergència per sequera hidrològica la unitat d'explotació de Riudecanyes i l'alcaldessa recorda a la ciutadania, que més enllà de la limitació dels actes lúdics «autoimposada» com a ens públic, és «imprescindible continuar fent un ús responsable de l'aigua i evitar el malbaratament», també en els mesos d'estiu.

Et pot interessar