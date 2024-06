La segona edició del cicle Primavera al Cementiri de Reus clou amb bons resultats

El cicle d’activitats Primavera al Cementiri va cloure la segona edició el passat dijous 20 de juny amb l’última activitat, una actuació musical, i amb l’organització satisfeta per la rebuda per part del públic. «Estem molt contents, perquè el cementiri és un espai que hem obert com a espai cultural. No hi ha costum de venir, perquè està als afores, però la ciutadania ha respost, ja que hem tingut públic en tots els actes amb els aforaments previstos», valora la regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores.

A més, la regidora també assegura que estan satisfets amb el petit format establert: «Tots els actes han estat de petit format, perquè et permet gaudir d’aquest espai amb intimitat. Per aquest motiu, així continuarem». Una satisfacció que confirma que aquest cicle d’activitats ha arribat per quedar-se i ja treballen en l’edició de l’any vinent: «Tenim ja una xerrada tancada l’any vinent i una pel 2026. A més, ens agrada aquesta fórmula no tan sols de petit format, sinó d’alternar diferents propostes amb activitats històriques, musicals o literàries. No volem que sigui un cicle de xerrades històriques o únicament artístiques, sinó que el cementiri sigui un espai de gaudi i reflexió sobre la mort».

Per un altre costat, Flores tampoc s’oblida del premi rebut recentment que qualifica al Cementiri General de Reus com a Millor Cementiri de l’Estat per part de la revista Adiós. «A més, també vam ser premiats per les activitats de portes obertes, que serveix per demostrar que els cementiris són espais de ciutat, sempre amb un to respectuós».

Música per clausurar el cicle

Els encarregats de posar punt final al cicle van ser Marc Torres, al clavicèmbal, i Josep Maria Ferrando, al violí, amb un concert que es va portar a terme a la Sala El Bosquet. «Clavicèmbal i violí és una formació habitual, hi ha molt de repertori en la música antiga», explicava Ferrando abans del concert, a la vegada que Torres puntualitzava que fer un concert amb tan sols clavicèmbal seria «massa exigent per l’oïda de la gent». A la vegada, Torres assenyalava que el clavicèmbal «és un dels avantpassats del piano. És com si fos una guitarra, un instrument que es toca amb pua, ja que amb les tecles es presiona una corda amb una pua en què cadascuna és una nota».

Les peces que van interpretar van tenir la primavera com a eix temàtic, obres del Renaixement o el Barroc d’autors com Georg Friedrich Händel, Claudio Monteverdi, entre d’altres. «Una a destacar és una de les Quatre Estacions d’Antonio Vivaldi, la Primavera, que es toca amb orquestra, però té un arranjament amb clavicèmbal i violí», subratllava Torres.

Altres actes al cementiri

Per una altra banda, no haurem d’esperar fins a la primavera de 2025 per a continuar veient actes culturals al cementiri. «Ja estem començant a preparar el Concert pel Record, que és al mes de setembre per Misericòrdia. A més, també estem preparant les visites teatralitzades que seran pel voltant de Tots Sants que cada any són tot un èxit», comenta Flores. A més, aquest diumenge 30 de juny es portarà a terme l’última de les visites guiades nocturnes.

