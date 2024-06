Eva Miranda: «Deixem-nos endur per la màgia de la festa i siguem extraordinaris»

«Els deu carrers que donen a la plaça es van quedant deserts; després del gran brogit de la tronada, quina quietud se sent». La matemàtica Eva Miranda Galcerán encetà el seu pregó de la Festa Major de Sant Pere recitant el poema Acaba la Festa, de Maria Font de Rubinat.

«Cada any, com si fos un encanteri, tornem a reunir-nos al voltant de la Tronada per encendre l’esperit de la festa», va prosseguir Miranda. La matemàtica va pronunciar un discurs ple de «sumes i multiplicacions», però evità parlar de restes i divisions «perquè estem de festa i pensem en positiu».

Alan Turing, Margaret Hamilton i Ed Belbruno compartiren fórmules amb Antoni Gaudí, els Xiquets de Reus —cada membre aporta una força «que per si sola no pot sostenir el conjunt», però unides «es multipliquen»— o la Rosa de Reus i el seu amagat secret —és un pentàgon «disfressat de flor» i, si gires la bandera de la ciutat 72 graus, «es manté inalterable, com si tingués un pacte secret amb l’eternitat»—, així com amb aneguets de goma. «Hem de deixar-nos endur per la màgia de la festa i ser extraordinaris de principi a fi», tancà la pregonera.

Tot seguit, s’anuncià que s’havia acordat concedir el Tro de Festa al fotògraf Carles Busquets Boladeras, Niepce, traspassat al mes d’abril.

Et pot interessar