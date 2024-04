Torna el cicle d’activitats Primavera al Cementiri General de Reus

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament impulsa la segona edició del Cicle d’Activitats Divulgatives Primavera al Cementiri General de Reus. Un cicle que va néixer l’any passat i que enguany pren més força amb motiu del premi rebut com a Millor Cementiri de l’Estat Espanyol per part de la revista Adiós. En part, gràcies a un cicle com aquest el cementiri va rebre aquest guardó, ja que una de les distincions rebudes va reconèixer les activitats de portes obertes que es porten a terme.

Un cop més els actes consistiran en xerrades, actuacions musicals i actes literaris que tindran lloc a l’espai de la Sala del Bosquet. Aquest fet obligarà a establir un aforament limitat i farà falta inscripció prèvia per cadascuna de les activitats. La regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, destaca d’aquest esdeveniment la voluntat de «crear una programació d’activitats que es puguin realitzar al cementiri» que posin en relleu «el valor patrimonial i històric d’aquest espai».

El tret de sortida es donarà el 10 d’abril amb una xerrada amb el periodista i escriptor, Toni Orensanz, sobre la memòria de la mort en un context històric de gran impacte com va ser la batalla de l’Ebre durant la Guerra Civil a Espanya. El cicle continuarà el 24 d’abril, l’endemà de la diada de Sant Jordi, amb la presentació del llibre ‘Una mort petita’, a càrrec de Gemma Balagué.

Aquest tracta sobre l’experiència personal amb la mort i el dol perinatal. Aquest es produeix quan un nadó perd la vida en néixer, abans de néixer o poc temps després d’haver nascut. Una situació invisibilitzada en la societat i que la regidora assenyala que en els darrers anys han volgut «donar-li espai i veu» des de l’Ajuntament.

En tercer lloc, el 16 de maig es portarà a terme una xerrada amb el mestre i naturalista, Màrius Domingo, sobre l’entorn natural, tant d’espècies vegetals com animals, que habiten en el cementiri. Segons Flores, aquesta activitat va en línia del desig de renaturalitzar la ciutat. I per clausurar el cicle el 20 de juny tindrà lloc el ‘Primavera musical’ amb la interpretació de diverses peces relacionades amb aquesta estació de l’any. Anirà a càrrec dels músics Marc Torres, al clavicèmbal, i Josep Maria Ferrando, al violí.

Visites guiades

A més, també es continuaran portant a terme les visites diürnes mensuals al cementiri que es van recuperar enguany després de la bona rebuda de l’any passat. Les dues primeres van tenir lloc durant els mesos de gener i febrer i encara hi ha previstes tres més als dies 28 d’abril, 26 de maig i 30 de juny. Les inscripcions tant de les visites com de les activitats del cicle es poden fer a través de la pàgina web dels Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp a l’enllaç www.sfreus.cat.