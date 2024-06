El Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC) torna a La Fira Centre Comercial

El Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC) torna per quart any consecutiu a La Fira Centre Comercial de Reus, i es consolida com una cita imprescindible per a les famílies durant els mesos d'estiu.

La iniciativa organitzada per la Fira Centre Comercial amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus, la Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l ’Ajuntament de Reus i Cines Axion, acosta als més petits al cinema en llengua catalana a un preu popular, i en les seves anteriors edicions ha recollit un gran èxit de participació i ha esgotat les entrades al cap de poques hores de posar-se a la venda.

Enguany, el cicle ofereix una programació de 9 pel·lícules seleccionades per a totes les edats, des del 4 de juliol fins al 29 d'agost. Les sessions seran cada dijous a les 18:30 h als Cinemes Axion, ubicats a l'interior del centre comercial.

Programació per a tots els gustos

La programació del CINC aquest 2024 inclou una varietat de títols i estrenes perquè el Cicle atregui tota la família, i la programació serà la següent:

04/07/2024 - Guardians del museu

11/07/2024 – Barbie

18/07/2024 - Colla al rescat

25/07/2024 - Mòmies

01/08/2024 - Corre, Tigre, corre!

08/08/2024 - Patrick

15/08/2024 - Wish: el poder dels desitjos

22/08/2024 - Garfield: la pel·lícula

29/08/2024 - Del revés 2

Les entrades per al Cicle de Cinema Infantil en Català es posaran a la venda progressivament respectant el calendari del cinema i es podran adquirir en línia a través de la web de Cinemes Axion o a la taquilla dels cinemes mitja hora abans de la projecció.

La iniciativa del CINC ha recollit un gran èxit en les seves edicions anteriors ja que en l'edició de 2023 va reunir un total de 1.028 espectadors, una xifra que demostra l'interès que genera aquesta iniciativa entre famílies i gent de totes les edats.

Et pot interessar