Reus posa en marxa un dispositiu especial per netejar l’acumulació de flors caigudes al carrer

Flors caigudes a la via pública.Ajuntament de Reus

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i l’empresa concessionària del servei de neteja i recollida de residus, Reus Net, té en marxa un dispositiu especial de neteja per mitigar els efectes de l’acumulació de flors caigudes a la via pública, sobretot de determinades espècies d’arbres.

Els treballs es programen entre els mesos de maig i juliol, però s'adapten a les circumstàncies climàtiques, com canvis de temperatura, pluja i vent, així com a les necessitats de cada moment.

Els treballs se centren en aquells espais de la ciutat com vials i voreres on l’acumulació de flors pot causar molèsties a la ciutadania. En canvi, es redueix la freqüència en altres indrets on les flors caigudes s’integren en el paisatge urbà naturalitzat i contribueixen a explicar el cicle vital dels arbres.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma que «aquest dispositiu és una nova resposta amb el nostre compromís de mantenir els carrers en un estat òptim de neteja; i aquest compromís el fem plenament compatible amb la voluntat de renaturalització de la ciutat, tenir una jardineria en condicions, i avançar cap a un Reus cada més verd».

El dispositiu complementa el calendari de neteja de la ciutat, que ja preveu treballs semblants com el dispositiu que es porta terme entre els mesos de setembre a novembre i d’abril a juny, amb motiu de la caiguda i acumulació de fulles dels arbres.

El dispositiu especial de neteja de flors es porta a terme de dilluns a divendres en horari de tarda. El servei es fa amb un vehicle escombradora, conduit per un maquinista juntament amb un operari que, mitjançant un bufador, s'encarrega de facilitar la tasca i incrementar-ne l'efectivitat, tot traient l'acumulació de flors de la vorera o de llocs de difícil accés, com pot ser la separació entre els automòbils estacionats i la mateixa vorera, per tal d'apropar-les al vehicle.

La caiguda de les flors forma part del cicle vital dels arbres, però determinades espècies poden generar més incidència en la via pública per les característiques de la seva flor. En aquest sentit, el dispositiu especial es posa en marxa amb la caiguda de les flors de mèlies (boles color groc), tijuanes (flor, melassa i pugó), jacaranda (flor blava-violeta) i til·ler (flor blanca).

