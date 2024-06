La Casa Grau Pla intenta frenar les ocupacions de l’immoble

La Casa Grau Pla, situada al número 32 del carrer de Sant Joan de Reus, va viure una situació peculiar fa una setmana. Per evitar repetir episodis d’assaltants accedint a la casa, fets que havien passat amb anterioritat, els propietaris de l’immoble van decidir tapiar l’entrada construint un mur, el qual bloquejava gairebé tota la porta principal, el passat dilluns 17 de juny.

No obstant això, l’immoble, construït a inicis del segle XX de la mà de l’arquitecte Pere Caselles i Tarrats, està protegit com a bé cultural d’interès local (BCIL) i forma part de la Ruta del Modernisme de Reus.

Fonts de l’Ajuntament de Reus han explicat al Diari Més que «la propietat va començar els treballs per tapiar la porta quan encara no tenia autorització per dur a terme l’obra. L’ajuntament li va comunicar que donarà permís, però només a l’interior, ja que segons la catalogació de l’edifici no es pot fer una paret tapant la porta d’entrada». Per aquest motiu, l’endemà de construir-se el mur aquest va ser retirat.

