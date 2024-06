La primera Tronada inicia Sant Pere

La festa a la plaça del Mercadal ja estava encesa abans de prendre la metxa de la primera Tronada. Amb prou feines els gegants de la ciutat es van fer un espai al davant de la casa consistorial per ballar abans que comencés el pregó de Festa Major. Els ànims estaven ben amunt, la plaça estava plena de gom a gom i a l’expectativa de poder començar de manera oficial la setmana de Sant Pere. Un lleuger vent fresc i les hores de vespre feien que la calor d’un dia de Sant Joan minvés, acompanyat de gelats i cerveses que molts dels presents prenien per passar l’estona. Al centre de la plaça, com cada any, la zona delimitada per la tronada acabava de preparar els últims detalls. Un quadrat que finalitzava en un espai on la pólvora desitjava un bon Sant Pere amb la silueta d’un mascle.

Finalment, l’espera va finalitzar quan, des de les portes de l’ajuntament, es va obrir un estret passadís per on van aparèixer les autoritats de la festa. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, el regidor de Cultura, Daniel Recasens i la pregonera de la Festa Major de Sant Pere 2024, la matemàtica Eva Miranda. En aquell moment, els crits demanant l’esclat d’inici de la festa van anar en augment i tothom va contenir l’alè quan la pregonera va prendre possessió de la vara per encendre la Primera Tronada i, després, tot va ser explosió rere explosió. Els trons precedien als mascles que deixaven anar una fumerada circular que ascendia per damunt de les teulades i feia tremolar el terra. A cada mascle que esclatava se sentien crits, mentre entre el públic hi havia qui ho victorejava i d’altres que, una mica masoquistes, tancaven els ulls i es tapaven les orelles desitjant que s’acabés. I, com no podia ser d’una altra manera, la traca final va provocar gairebé un terratrèmol que va anar acompanyat dels aplaudiments i crits que, oficialment, van iniciar la setmana de Festa Major de Sant Pere 2024.

Un inici que va anar acompanyat de la beguda tradicional i festiva dels reusencs i reusenques, el masclet. La mateixa pregonera, Eva Miranda, va tenir l’honor de fer el primer tast al beure de la bota que li van oferir i que, tot i ser matemàtica, no va calcular bé la paràbola i va acabar tacant-se del licor. D’aquesta manera, la setmana de Festa Major de Sant Pere va iniciar i, amb ella, arriba el gruix de les seves activitats.

Et pot interessar