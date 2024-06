La Cercavila del Masclet omple els carrers de Reus

Tot just acabar la Primera Tronada va arribar el moment més esbojarrat de la jornada, la Cercavila del Masclet. Aquesta va iniciar a la plaça del Mercadal quan els membres de la cercavila van oferir el primer tast a la pregonera, la matemàtica Eva Miranda.

Després d’aquest moment, va començar el recorregut; un trajecte que s’estrenava per a aquesta edició i que responia a la voluntat de circular per carrers més amples i on, en cas de produir-se aglomeracions, no es generés una gran sensació d’angoixa.

Et pot interessar