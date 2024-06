Teresa Pallarès: «S’està perdent la cultura política d’enriquir propostes amb el diàleg, i és una llàstima»

detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Com veu la ciutat?

«La ciutat no avança com creiem que havia d’avançar, i no ho fa per tres motius. Un és la pujada injustificada dels impostos. En segon lloc, s’han de fer accions fermes i dirigides a altres càmeres per parlar de canvis en el Codi Penal per acabar amb la multireincidència. En tercer lloc, fets com el tancament de la Residència ICASS i d’una línia d’I3 de La Vitxeta. No val tirar pilotes fora dient que no és competència nostra, perquè qui lidera una ciutat, la lidera de debò, i si s’ha de plantar a Madrid, a Barcelona o a Waterloo, ho ha de fer».

L’alcaldessa afirmava que s’ha treballat «com ningú es pot imaginar» per evitar els conflictes socials.

«Només faltaria que l’alcaldessa no treballés incansablement per a la ciutat. És la seva màxima obligació. Estem veient que les paraules no responen als fets. Si ets l’alcaldessa, t’has de plantar on calgui i has de demanar explicacions. Hauria estat bé anar junts i no buscar enfrontament polític quan darrere hi ha gent que està patint, però sembla que no és possible. És que no parlem».

Es podria haver evitat o mitigat la pujada d’impostos?

«Evidentment. La pujada de l’IBI suposa que s’apropin al sostre possible per als pròxims anys de mandat. El primer any no cal que t’ho mengis tot, perquè l’Ajuntament no té capacitat inversora ni pot tirar endavant projectes complets. Entenc que l’últim any no apugis impostos, però tens un recorregut de tres més. Visualitza quins són els tributs que s’han de tocar i com. Nosaltres també hauríem apujat impostos, hem de ser raonables i coherents, perquè la ciutat creix, necessita serveis, hi ha hagut la pandèmia i la inflació, però els hauríem apujat d’una forma raonada, escalonada i explicada. Poden trobar molts arguments i, si volen, els compro, però que me’ls expliquin».

La ciutat ha empitjorat?

«Sí. Tiren endavant projectes? És clar, projectes que estaven començats, però ni un bri de reconeixement, ni mà estesa per pactar. Per exemple, la reforma del Centre Catòlic és un projecte que l’alcalde Carles Pellicer va compartir amb l’oposició. Avui dia, no en sabem res. No ens informen. Les comissions informatives són buides de contingut. Has d’estar tot el dia preguntant i estirant el fil. S’està perdent la cultura política d’enriquir propostes amb el diàleg, i és una llàstima. Continuarem amb la mà estesa, perquè és la nostra manera de fer i de ser, però no estem satisfets amb com s’està governant».

Els agradaria reconeixement pels projectes engegats en el passat mandat?

«Soc conscient d’on som. A la política, tot són cicles. Quan tens l’oportunitat de prendre decisions, has de fer feina sense esperar que ningú t’ho agraeixi. No cal reconeixement, però potser una mica d’informació, saber com estan els projectes, perquè també me’n sento responsable. No és un tema d’agraïment, sinó de compartir, perquè aquests projectes no portaran el segell del PSC o de Junts; són projectes de ciutat».

Una de les primeres accions del govern va ser dir que el Mercat del Carrilet es quedava a l’emplaçament actual. Què en pensen?

«És una decisió que tampoc se’ns ha explicat, com passa amb totes. Ells són el govern i decideixen, però explica’m què faràs. Ho entendré o no, però m’hauràs compartit els teus arguments. També ens hem assabentat per la premsa que volen canviar de lloc l’estació d’autobusos. Ens sorgeixen moltes preguntes. L’edifici ja no té mancances estructurals? Què fas amb l’altre espai que has adquirit? Què fas amb les concessions amb els paradistes? Tenim el dret d’estar informats».

Com es compagina treballar per Reus i al Senat?

«Igual com treballar per Reus i estar a una empresa. Tristament, l’oposició s’ha de buscar la vida. En altres llocs, a l’oposició se li ofereix tenir un sou amb cotització per poder dedicar-te a l’Ajuntament. Aquí no és possible i, per tant, has de tenir un lloc de treball. En el meu cas, el partit va considerar que estaria bé que anés al Senat. Està sent positiu, perquè fas molts contactes. Mentre no siguem independents, hi ha moltes coses que encara s’han de decidir a Madrid. És complicat de gestionar, però tampoc ho tenen fàcil els companys».

Van estar al govern. Era viable que l’oposició cobrés un sou?

«La veritat és que no m’havia passat pel cap. Estàvem a govern i ningú mai ho va demanar, que jo sàpiga. En aquest mandat, hi ha hagut algun regidor que ho va preguntar i va ser quan se’m va despertar l’interès. Potser estaria bé que hi hagués algú que pugui dedicar totes les hores laborals a l’Ajuntament, perquè porta molta feina».

Què espera d’aquests anys que queden de mandat?

«Que tant de bo Reus vagi a millor. No vull que vagi a pitjor. Tant de bo que el rumb es corregeixi».

