Reus aspira a aconseguir el distintiu de ‘Ciutat de la Ciència i la Innovació’

El creixement econòmic basat en la ciència i la innovació és un dels pilars fonamentals de l’equip de govern. Es va veure reflectit en el Pla d’Acció Municipal: és un dels tres eixos que vertebren les prioritats del mandat. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, explica que l’Ajuntament treballa amb la voluntat d’esdevenir un «referent de l’Estat en ciència i innovació» i aconseguir el distintiu de Ciutat de la Ciència i la Innovació que concedeix el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats als municipis que defensin i potenciïn projectes amb component científic i tecnològic i que donin resposta als nous reptes i necessitats.

És el pas previ a poder presentar candidatura per formar part de la Red Innpulso. «Redessa està sent tan activa, s’està fent una feina tan brutal entre l’administració pública, la universitat, les empreses i la ciutadania, que crec que tant sí com no es materialitzarà la voluntat de ser Ciutat de la Ciència i la Innovació i s’aconseguirà l’objectiu de pertànyer a la xarxa», comenta la batllessa.

La Red Innpulso és un fòrum de trobada, definició i promoció de polítiques locals innovadores —com la contractació pública d’innovació (CPI); la compra d’un producte que encara no existeix al mercat i que s’ha de desenvolupar—, on es comparteixen experiències i es potencia la col·laboració entre els consistoris. També permet accedir a finançament per impulsar el progrés.

Aquesta setmana, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, va anunciar una inversió de 5 milions d’euros per a la contractació d’agents locals d’innovació en ajuntaments de la Red Innpulso, perfils professionals que es dediquin a preparar licitacions de CPI i a elaborar plans en qüestions com la innovació digital, la sostenibilitat, l’estalvi energètic i l’emprenedoria tecnològica i social.

Així mateix, els socis seran considerats com a seus preferents a l’hora d’instal·lar noves instal·lacions científiques o tecnològiques de participació estatal o per acollir congressos d’investigació. «Això ens ha de servir com una eina per transformar l’economia de la ciutat», destaca l’alcaldessa.

A finals del 2023, es va anunciar que el Tecnoparc aspira a convertir-se en el primer districte tecnològic de la demarcació. Per aconseguir-ho, Guaita remarca que s’estan fent «moltíssimes coses» i menciona la política pública d’innovació, «que es fa en molt pocs municipis i és fonamental per canviar les dinàmiques en innovació».

«Si volem transformar la ciutat, no pot ser que l’administració sigui del segle passat», expressa. La innovació es vol aplicar de forma «transversal». En aquests moments, Redessa es planteja la possibilitat de desenvolupar un sistema que apliqui intel·ligència artificial per avaluar projectes d’emprenedoria.

L’alcaldessa també destaca que s’està estudiant com fer la construcció del CEPID 2, un centre per a la innovació i el desenvolupament, «com una prioritat» i recorda que T-Systems s’instal·larà a Redessa Innovació. «Tenim la voluntat de continuar treballant perquè hi hagi més equipaments», tanca.

Atreure empreses i retenir talent

Guaita subratlla que, des de Redessa, s’està contactant amb el teixit empresarial «perquè vingui a casa nostra» i s’està en converses amb els propietaris de terrenys privats a la zona del Tecnoparc per decidir «si volen vendre o no, si permeten que s’hi instal·lin empreses...». Amb tot, destaca que no només es vol atreure empreses, sinó també retenir el talent «que tenim a casa», amb accions com establir sinergies amb la universitat, la formació professional i les empreses.

Et pot interessar: