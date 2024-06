El CEO d’IAG, sobre l’ampliació del Prat: «Una solució que passi per Reus o Girona no funcionaria»

El CEO del grup IAG, Luis Gallego, ha reclamat ampliar la capacitat operativa de l’aeroport del Prat però ha qüestionat la possibilitat de fer-ho a base de potenciar els aeorports de Girona i Reus. «La solució de Reus o qualsevol que no sigui Barcelona, des del punt de vista de crear un hub no funcionaria», ha afirmat aquest dimecres en una roda de premsa a la seu de Vueling.

Gallego ha evitat posicionar-se explícitament sobre com ha de ser l’ampliació de la infraestructura, i només ha demanat que sigui invertint a les instal·lacions del Prat perquè considera que la creació d’un hub s’ha de basar en «facilitar les connexions» dels passatgers. Ha reclamat insistentment que el projecte ha de ser «sostenible» a nivell mediambiental i econòmic.

Gallego ha assegurat que el grup IAG no defensa particularment cap de les solucions que els últims tres anys s’han posat a debat per ampliar el Prat, però sí que ha afirmat que crear un hub a Barcelona a base d’ampliar les operacions a Reus i Girona «no funcionaria». «Al final els passatgers trien un o altre aeroport per fer connexions en base a la seva experiència, i si per fer escala has de mooure’t un munt de quilòmetres, al final no estàs fent una connexió», ha dit davant la insistència de la premsa sobre què opina el grup en relació a l’ampliació del Prat.

El CEO d’IAG ha insistit que l’objectiu ha de ser «potenciar la connectivitat» entre els vols de curt radi i els de llarg recorregut que surtin o aterrin a Barcelona. «Cal capilaritat per arribar a tot arreu amb connexions, no podem pensar en un aeroport només sostingut amb vols llargs de punt a punt», ha afegit, i ha recalcat que «tot allò que no sigui una bona experiència de connexió, no és bo pel client».

Disconforme amb l’opció de potenciar Reus i Girona, Gallego ha dit que «li és igual» quina altra proposta s’acabi concretant finalment per ampliar el Prat. Només ha demanat «que es tingui en compte la sostenibilitat mediambiental i econòmica».

«Cal fer-ho de forma que tingui sentit», ha asseverat, tot recalcant que la companyia vol evitar que l’ampliació suposi una recàrrega de taxes als passatgers i tampoc vol que tingui un fort impacte mediambiental, «perquè no es compliria l’objectiu de descarbonització pel 2050». En aquest sentit, ha subratllat: «Creiem que Barcelona té capacitat per a més vols, però ha de ser de forma sostenible».

Gallego ho ha dit des de la seu de Vueling a Viladecans, on aquest dimecres IAG ha presentat un estudi sobre l’impacte que té el grup a l’economia catalana. En aquest sentit, l’any passat IAG va moure 24,4 milions de passatgers des del Prat, fet que representa el 47% de tots els viatgers que van passar per l’aeroport barceloní.

