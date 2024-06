Àngels Rius serà la nova gerent del Centre Mèdic Quirúrgic de Reus

El Consell d’Administració del Centre Mèdic Quirúrgic de Reus ha aprovat aquest dimarts a la tarda un canvi d’etapa. L’actual gerenta deixarà, de forma concensuada, les seves responsabilitats el proper juliol i a partir de llavors la màxima responsable passarà a ser Àngels Rius, actual directora del Centre MQ, el que suposa una aposta clara pel talent intern.

Tot just el passat més de maig el centre va celebrar el seu 25è aniversari amb un reconeixement a la tasca dels i les professionals amb més trajectòria. La celebració va coincidir amb la renovació de l’acreditació SISCAT, el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya. La seva missió és oferir un servei de qualitat als clients, dotant els professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres comarques. En aquest sentit, ha establert una aliança estratègica amb més de 60 entitats del sector i del territori.

Al llarg d’aquests 25 anys d’història el Centre MQ Reus ha arribat al 97% de valoració satisfactòria per part dels usuaris pel que fa a l’atenció rebuda; s’ha assolit la reducció de les llistes d’espera i s’ha iniciat un servei d’odontologia per a persones amb discapacitat. Des de febrer d’aquest any el centre mèdic compta amb un TAC, que permetrà fer unes 2.400 exploracions a l'any.

El Centre MQ Reus compta amb més de 200 treballadors i més de 200 especialistes. L’any passat es va atendre 55.000 usuaris i 30.000 urgències. També es van fer 270.000 visites i es van practicar 3.800 intervencions quirúrgiques.

