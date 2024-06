Més de 10.000 persones han fet ús de les Maletes coeducatives

Més d’una setantena de centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres entitats de la comarca del Baix Camp han fet ús de les Maletes coeducatives. Es tracta d’una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Camp des de l’any 2018 que incorporen cadascuna una trentena de llibres i altres continguts audiovisuals o musicals amb els quals trencar estereotips de gènere i evitar la discriminació.

Aquestes maletes estan dividides en colors, dues maletes de color blau per a infants d’infantil i primer cicle de primària, dues de color vermell per a cicle mitjà i superior i dues violetes amb recursos per alumnat d’ESO i persones grans. A més, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de l’Orgul LGBTI el 28 de juny, s’han ampliat els recursos disponibles amb 54 nous recursos i una guia d’ús especialment adreçada a professionals com educadors i mestres.

La tècnica del Consell Comarcal, Lourdes Solans, comenta que enguany han apostat molt «per la formació per a persones adultes i sensibilització feminista i LGBTI, perquè és un tema que volem donar-li embranzida a la comarca». Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Ernest Roigé, felicita la iniciativa i assegura que «hem d’apostar per projectes com aquest».

«Vivim en una societat que cada dia avança més i que alguns temes que anys enrere no es podien tractar, ara es fa amb més naturalitat i amplitud», considera. A més, el president també explica la seva vivència personal amb aquestes maletes: «Jo abans d’estar al Consell Comarcal era docent i les vam demanar aquestes maletes, i ens anaven molt bé, perquè moltes vegades des de l’escola no és fàcil arribar a aquests recursos».

