Els treballadors de Reus Net amenacen de convocar una vaga l’1 de juliol

Imatge d’una mobilització davant de l’Ajuntament de Reus per exigir que no es congelin els salaris dels treballadors de Reus Net.Gerard Martí

El comitè d’empresa de Reus Net amenaça de convocar vaga a partir de l’1 de juliol en cas que no s’arribi a un acord amb l’empresa. Així ho recull l’acta de la reunió celebrada el passat 14 de juny que ha tingut accés el Diari Més on al final de la reunió el comitè va manifestar que «fins al 30 de juny tenen conveni i què és el motiu pel qual no hi ha hagut mobilitzacions majors, ni vagues en el servei, però que en el cas que no avanci la negociació per qualsevol de les vies, social o econòmica, valoraran la conveniència de realitzar qualsevol mena de mobilització o vaga a partir de l’1 de juliol».

En la mateixa reunió, des dels sindicats presents (UGT, CCOO i USOC) es va manifestar un altre cop el malestar de la plantilla davant de la congelació salarial, a més d’altres mesures com l’adequació de la jornada setmanal per a una millor conciliació familiar, amb jornades de dilluns a divendres per a tota la plantilla, reducció de la jornada a 37 hores i mitja setmanals i la jubilació parcial dels treballadors que ho sol·licitin i hi hagi un relleu disponible. Per la seva part, l’empresa defensa que qualsevol d’aquestes mesures són inassumibles pel seu cost econòmic.

«Des de l’empresa ens argumenten que el problema és que estan al límit pressupostari i, si augmenten el nostre sou, entrarien en pèrdues», explica Miguel Pérez, president del Comitè d’Empresa. Una versió que es corrobora a l’acta de la reunió, on s’afirma que «UTE Reus Net està passant per una situació econòmica delicada, però està estudiant totes les alternatives econòmiques possibles per donar resposta, com més aviat millor, a les reivindicacions per part de la representació social». A més, també assenyalen des de l’empresa que les mesures d’adequació i reducció de la jornada laboral, tot i que no tenen una implicació econòmica directa, sí que són «molt complicades organitzativament» i que la jubilació parcial «si implica un cost econòmic». Per part del comitè d’empresa agraeixen que «estiguin estudiant alternatives econòmiques, però no estan disposats a acceptar un acord que comporti la congelació salarial».

Ple municipal del 17 de maig

Durant el ple municipal del passat 17 de maig, el personal de Reus Net va interrompre la sessió per protestar contra la congelació salarial. Segons Pérez, qui estava present aquell dia, durant la interrupció es van reunir amb l’alcaldessa, Sandra Guaita, i portaveus de tots els grups del ple. Segons explica el president del comitè d’empresa, la batllessa es va comprometre a «parlar amb l’empresa per buscar una solució al conflicte». No obstant això, des de l’Ajuntament de Reus ni confirmen ni desmenteixen aquesta versió dels fets i no fan cap declaració al respecte.

