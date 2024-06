El cicle Divendres DiVins portarà tastos de vins i actuacions d’artistes al Camp de Tarragona

Torna el cicle Divendres DiVins que marida actuacions d’artistes de les comarques de Tarragona amb alguns dels espais patrimonials del territori i tastos de vins. Ahir es va presentar la novena edició que es durà a terme del 28 de juny al 9 d’agost i arriba amb tres novetats.

La primera és l’extensió a tres serveis territorials de cultura participant en el mateix cicle on es farà un tast dels millors productes de les denominacions d’origen vinícoles del Camp de Tarragona, de Terres de l’Ebre i del Penedès; DO Catalunya, DO Tarragona, DO Conca de Barberà, DO Montsant, DO Penedès, DOQ Priorat, DO Terra Alta i DOP Avellana de Reus. «En l’edició de 2024, es duran a terme trobades a les comarques de Tarragona, però també en espais del Penedès i de les Terres de l’Ebre, un creixement territorial que consolida l’esdeveniment, per tant, trenquem fronteres», va detallar la directora dels Serveis Territorials (ST) del Departament de Cultura de Tarragona, Lurdes Malgrat.

La segona novetat és el tast d’avellanes de Reus que es farà en algunes de les activitats del programa amb la col·laboració de DOP avellana de Reus.

D’altra banda, com a última novetat d’enguany, el fil conductor serà la literatura vinculada a cadascun dels municipis que acolliran el cicle. «Això ens permet veure que són els espais culturals, les franges culturals com espais de consens i espais que ajunten diferents expressions artístiques, perquè un vi també és un art, un element cultural», afirmà Malgrat.

Cadascuna de les trobades comptarà amb una visita guiada als espais patrimonials de l’enclavament escollit, interpretacions de músics i actors de les comarques de Tarragona, Terres de l’Ebre i el Penedès, obres literàries del territori i els millors vins de cada DO i la DOP avellana de Reus. «Serà un tast de cinc vins i el farà gent involucrada dels sellers o denominació d’origen», va apuntar el representant de les DO, Pau Sabaté.

Cada sessió comptarà amb la recitació d’un text literari d’escriptors relacionats amb els municipis que acullen el cicle, duta a terme per a ells mateixos o per un representant. D’aquesta manera, cada trobada inclourà una visita guiada a l’espai, la salutació i benvinguda a l’acte, la lectura del text i el tast de vins alternant amb l’actuació a càrrec d’artistes del territori.

El cicle començarà el 28 de juny, al Castell del Morell, amb una actuació teatral a càrrec de Les Artistes Locals i acabarà al Poble vell de Corbera d’Ebre amb l’actuació del cantautor català, Joan Masdeu. La directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de les Terres de l’Ebre, Victòria Almuni, comentava sobre un dels municipis participants que «tenim molta expectativa amb la visita del Poble vell de Corbera perquè té importància en l’àmbit nacional que va ser un dels protagonistes de la batalla de l’Ebre i avui és un espai per reflexionar sobre la pau».

Les reserves per cada divendres es poden fer a través de la pàgina web dels ST de Cultura a Tarragona. «És un espai per gaudir i entendre la cultura», tancà Malgrat.

