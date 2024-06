Denuncien que l'Ajuntament de Reus no admet les més d'11.000 signatures per rebutjar el tancament de l'ICASS

Un dels familiars d'una usuària de la residència de Reus mostrant les signatures recollides per aturar el trasllat dels residents a altres centres.ACN

L'Ajuntament de Reus ha denegat la petició de les treballadores, familiars i residents de la residència pública ICASS de Reus de fer una audiència pública. El col·lectiu ha denunciat aquest dimarts que el consistori no ha admès les més d'11.000 firmes presentades el 27 de maig, les quals tenien la finalitat de crear un espai per debatre sobre el trasllat dels usuaris i plantilla cap a altres centres del territori arran del tancament de l'equipament arran de les futures obres.

Conjuntament amb la CUP, han lamentat que l'equip de govern hagi considerat que «no és un assumpte de competència municipal», ja que la residència és titularitat de la Generalitat. Al centre, encara hi ha vuit residents, que es «resisteixen» a marxar.

La regidora i portaveu del grup municipal de la CUP, Mònica Pàmies, ha considerat que el govern municipal «té la responsabilitat de ser transparent i de facilitar informació i participació ciutadana en temes que generen preocupació social» al municipi, tot i que no tingui la titularitat de la residència ICASS.

Pàmies ha recordat que és el primer cop, en aquests quatre anys de vigència, que una lluita ciutadana posa en marxa un tràmit «d'aquesta mena» i que la regidoria de Bon Govern, Transparència i Participació «mai s'havia preocupat de crear un sistema o formulari adequats».

«Considerem que aquesta situació és absolutament inacceptable», afegeixen des de la formació. Per als cupaires, la negativa reflecteix una «manca de voluntat política» per part de l'equip de govern per abordar els problemes «reals que afecten les veïnes i garantir la continuïtat del servei públic essencial que ofereix l'ICASS».

La representant de les treballadores del centre, Carmen Mesas, ha explicat que actualment queden vuit residents que «estan resistint amb uns serveis deficients». Ara mateix, ha indicat que no tenen servei d'infermeria durant els torns de tarda i nit. Tampoc compten amb atenció mèdica ni psicològica. «Això és una negligència de l'administració pública», ha denunciat Mesas, qui ha defensat que «encara que siguin la resistència, es mereixen tenir uns serveis bàsics».

Per la seva banda, el portaveu de les famílies, Tarsicio Ros, ha reiterat que la seva lluita continua i que no marxaran fins que no els ho ordeni un jutge.

