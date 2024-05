L'Ajuntament de Reus intensifica la neteja a zones de jocs infantils, parcs i jardins

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i Reus Net, l'empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida de residus ha reorganitzat els serveis per incrementar els nivells de qualitat de la neteja de la ciutat.

Aquesta millora és fruit de l'ampliació del contracte aprovat el passat mes de febrer que va suposar un augment de la dotació del pressupost de 576.000 euros.

La reorganització del servei afecta els treballs de neteja intensiva de les zones de jocs infantils de la ciutat, que passen de fer-se 1 cop cada 6 mesos a fer-se 1 vegada cada 3 setmanes; i a la neteja dels parcs i jardins, amb una reestructuració de les brigades del servei que permetrà passar de 4 a 7 equips de neteja.

A més, l'ampliació del contracte de recollida i neteja viària ha permès incorporar el pla de neteja als barris extraordinari que es porta a terme cada estiu, coincidint amb l’ús més intensiu dels carrers de la ciutat. L’ampliació del servei de neteja va garantir que el pla es faci cada any, amb el pressupost ja previst en el contracte.

En paral·lel, la regidoria de Via Pública i Reus Net, treballen en una propera reorganització dels serveis de neteja que permetran ampliar a tot l’any el pla intensiu de neteja als barris, del qual s’informarà properament.

L'Ajuntament informarà setmanalment a través de les xarxes socials corporatives de la previsió d’actuacions en parcs i places inclosos en el dispositiu especial de neteja d'aquella setmana.

L'alcaldessa Sandra Guaita afirma que «la neteja és una prioritat d'aquest govern municipal i treballem intensament per dedicar-hi tots els esforços i recursos que calgui».

El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, afegeix que «portem a terme la reorganització del servei de neteja viària atenent a la prioritat del Govern de Reus i a les demandes recollides en el procés permanent d'escolta activa a la ciutadania».

Neteja de jocs infantils

L’Ajuntament intensifica la neteja en aquells espais amb més ús. Les actuacions intensives de neteja de jocs infantils de la ciutat passen de fer-se un cop cada 6 mesos a fer-se 1 cop cada 3 setmanes. La planificació preveu arribar a 56 espais, en tots els barris de la ciutat.

Els treballs els porta a terme un equip amb un operari que farà la neteja intensiva i raspallat de mobiliari públic com bancs, papereres; la neteja intensiva i desinfecció d'elements de jocs infantils com gronxadors, tobogans, etc; la neteja de pintades i grafits; la neteja i escombrat de jardineres i espais enjardinats; i l’escombrat del terra, entre altres tasques.

Reforç de la brigada de neteja de parcs i jardins

El servei d'actuació intensiva es complementa amb un reforç de les brigades de neteja de parcs i jardins de Reus Net. La reorganització del servei permet incrementar la freqüència de la neteja als parcs i jardins de la ciutat.

Es compta amb 4 equips de neteja i recollida formats per un maquinista i un operari. La nova organització farà desdoblar 3 dels equips en 6 equips individuals i mantenir un dels equips com a doble. La freqüència de neteja depèn de cada parc, generalment són 3 espais per setmana; tot i que hi ha parcs que es fan 6 dies a la setmana.

