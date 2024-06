L’Ajuntament de Reus renova el conveni del servei de Reempresa per tres anys més

L’Ajuntament de Reus renova per tres anys més el conveni de col·laboració amb la patronal Cecot pel programa Reempresa, el qual té com a objectiu facilitar el traspàs d’empreses entre particulars, un servei que es va posar en marxa l’any 2013. El regidor d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, assegura que una de les línies de treball des de la regidoria és «ajudar a mantenir els negocis existents de la ciutat davant d’un possible tancament, sigui perquè l’empresari es jubila o fa un canvi de vida». Segons dades de la regidoria, aquest servei ha assistit en la venda de 69 empreses a Reus, ha salvat un total de 172 llocs de treball i ha fomentat una inversió induïda de més 4,3 milions d’euros. A la vegada, el regidor puntualitza que la gran majoria dels negocis que han participat són del sector serveis i, dins d’aquests, la majoria pertanyen a l’àmbit del comerç.

«Si mantenim aquest teixit empresarial que ja existeix estem evitant la destrucció de llocs de treball i generant benestar. A més, donem oportunitats a aquelles persones emprenedores que no volen començar des de zero», valora el regidor. Per la seva banda, el secretari general de Cecot, Oriol Alba, considera que en aquesta darrera dècada s’ha evidenciat la utilitat del programa Reempresa: «Reempresa va néixer en un context posterior d’una crisi financera on es barrejaven dues motivacions; la necessitat d’un mecanisme per afavorir la transmissió d’empreses i reivindicar que també és emprenedora aquella persona que agafa el relleu d’un negoci ja existent». A més, el secretari general de Cecot afirma que aquest traspàs té un efecte positiu en el negoci, ja que el relleu generacional provoca que «el nou equip apliqui millores com poden ser innovacions, noves línies de negoci, nous productes, reformes, modernització o venda en línia».

Un cas d’èxit centenari

Un dels negocis que s’han beneficiat d’aquest programa a Reus ha estat la centenària botiga Colmado Baró, situada al carrer de les Galanes, que recentment ha passat a mans de la filla de l’anterior propietari, Nani Baró. «Va haver-hi un moment clau en què vaig decidir que volia ficar-me al capdavant del negoci i que era moment d’actualitzar-lo per a poder continuar endavant», explica Baró. «Aleshores, aquest procés de traspàs ha estat molt més senzill gràcies a Reempresa. Jo i el meu pare som botiguers, sabem del nostre ofici, però no de tràmits burocràtics. Ens han assessorat molt bé i ens han facilitat el procés», comenta. A més, la nova propietària de Colmado Baró es mostra «orgullosa» de poder liderar un negoci «amb 106 anys d’història». Aquest obrirà les portes aquest divendres 21 de juny després de les obres de reforma que s’han portat a terme.

