Reempresa evita el tancament de més 69 empreses a Reus

L'Ajuntament de Reus ha renovat el conveni de col·laboració amb Reempresa per evitar el tancament de negocis a la ciutat i fomentar la transmissió empresarial. La col·laboració entre l’Ajuntament de Reus, la patronal Cecot i la fundació Autoocupació a través de Reempresa, remunta a l’any 2013.

Des dels inicis de la col·laboració, Reempresa ha evitat el tancament de més 69 empreses a la ciutat, generant una inversió induïda de més de 4,3 M d’euros i salvaguardant més de 172 llocs de treball. Un dels casos d'èxit de transmissió empresarial ha estat el de l’històric Colmado Baró, que engega una nova etapa després de la reforma de la botiga i un reenfocament del negoci.

Reempresa a través del seu punt d’atenció a la ciutat, ubicat a les oficines de l'Antic Hospital, continua treballant per mantenir i enfortir el teixit empresarial del territori, preservant les empreses i donant valor a l’esforç invertit en la creació i el desenvolupament d’aquestes.

Reempresa ofereix un acompanyament neutral i transparent a totes aquelles persones empresàries interessades en vendre un negoci en funcionament i a aquelles persones emprenedores que vulguin adquirir-ne un sense haver de començar des de zero. A més, els seus serveis no tenen cap cost per als usuaris i usuàries.

El servei pretén oferir a les empreses cedents una alternativa al tancament de negocis en funcionament que no tenen una continuïtat més enllà del propietari actual; així com un nou camí per a les persones reemprenedores que vulguin començar una nova activitat o bé afegir-ne una de nova a un grup o negoci existent.

Des de l’any 2013, 3 de cada 10 persones que han reemprès un negoci a Reus estaven desocupades, mentre que 6 de cada 10 persones estaven ocupades i 1 de cada 10 persones es trobaven en una situació laboral inactiva. Per altra banda, el preu mig de cessió de les empreses a Reus se situa entorn als 50 mil euros.

Pel que fa al sector de les empreses, 9 de cada 10 compravendes s’han produït al sector serveis, hostaler o comerç, essent aquest últim el sector que més transaccions ha recollit, amb gairebé el 40% del total. A més, Reempresa ha atès a 200 empreses cedents a Reus que necessitaven assessorament per a la venda del seu negoci, i a 210 projectes reemprenedors.

Els empresaris i empresàries que cedeixen els seus negocis a través del servei de Reempresa tenen l’oportunitat de recuperar la inversió, tant en matèria de treball com econòmic. Reempresa permet la continuïtat d’aquelles empreses que pateixen una manca de relleu i es converteixen en un símbol de garantia pel que fa al manteniment del teixit empresarial del territori. A més, amb els casos que ha gestionat Reempresa fins ara, s’ha constatat que tot i canviar de mans, una empresa pot seguir sent una referència en el seu entorn.

