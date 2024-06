L’Oficina d’Habitatge de Reus gestiona més de 4 milions d’euros en ajuts al lloguer

L’Oficina d’Habitatge de Reus va gestionar el 2023 ajuts al lloguer d’habitatge per un import total de 4.054.939,89 euros. Des de Reus es van tramitar un total de 2.443 sol·licituds, de les quals se’n van resoldre favorablement 2.006.

Actualment estan en tràmit les sol·licituds d’ajudes de la convocatòria 2024. En total s’han rebut 2.786 sol·licituds, el que representa 401 més que en la convocatòria de 2023. I cal tenir en compte que enguany no s’ha obert la convocatòria estatal del Bo Lloguer Jove.

L’Oficina d’Habitatge, gestionada des de la regidoria d’Habitatge, amb el suport de l’equip d’habitatge de Redessa, s’ha convertit en un servei de referència i en una font de recursos i de serveis per a la ciutadania de Reus en qüestions relacionades amb l’habitatge.

Des les subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones grans es van tramitar 288 sol·licituds, de les quals es van aprovar 262. Mentre que de les subvencions per al pagament del lloguer per a majors de 36 anys (MITMA) es van resoldre favorablement 1.239 peticions de les 1.506 totals. De les subvencions per als joves fins als 36 anys es van atorgar 466 de les 591 totals.

També es van gestionar 836 peticions per al Bo Lloguer Jove, de les quals 182 van ser aprovades i es van destinar 529.143,12 euros. Finalment, de les prestacions econòmiques d’especial urgència en l’àmbit de l’habitatge es van tramitar 58 sol·licituds i 39 van ser aprovades.

Et pot interessar