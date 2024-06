Familiars de l’ICASS de Reus: «Gràcies pel tancament de la residència»

Familiars dels usuaris van recollir signatures per aturar el trasllat.ACN

La Residència ICASS es va buidant, però part dels familiars dels usuaris no cessen els esforços per expressar la seva frustració amb com s’està gestionant la situació des que es va conèixer que l’equipament tancaria. A través d’una carta, els familiars donen les «gràcies» a les administracions públiques «pel tancament de l’única residència 100% pública de tota la comarca».

«Voldríem destacar la bona feina feta: han mentit i vulnerat els drets dels residents, dels treballadors i dels habitants», asseveren, tot remarcant que, malgrat que «no hi ha cap projecte tècnic seriós que avali el tancament i el trasllat dels usuaris», s’ha aconseguit «que marxin, coaccionats per les vostres amenaces, de forma aparentment voluntària». A més, denuncien que el personal de les empreses externes amb antiguitat «passarà a formar part de la cua de l’atur» i es mostren escèptics amb la reobertura de l’equipament públic.

Per la seva banda, UGT-Serveis Públics ha desconvocat les concentracions de protesta que havia anunciat, després d’aconseguir d’haver negociat amb la Generalitat i l’Ajuntament. «La residència haurà de continuar sent 100% pública després de les obres, vigilarem que això es compleixi», asseverà ahir Joan Reinaldo, secretari general d’UGT-Serveis Públics Tarragona.