Adjudiquen les obres de recuperació de la mina del barri Fortuny

Aigües de Reus ha adjudicat les obres de construcció d’una planta de tractament d’aigua, mitjançant la tècnica d’osmosi inversa, que ha de fer possible la injecció d’aigua de la mina del barri Fortuny a la xarxa de d’abastament, alhora que una part es destinarà al reg del parc dels Capellans i fins i tot a l’ompliment de les piscines municipals.

El projecte compta amb un pressupost de 498.674,28 € (IVA no inclòs), que en bona part ha estat subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’adjudicació s’ha fet a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Servial-Protecmed. Les obres es preveu que tinguin una durada de 4 mesos a partir del seu inici.

Actualment, l’aigua de la mina del barri Fortuny ja es destina, parcialment, i sense cap mena de tractament previ, al reg del parc del Lliscament, situat a tocar de les piscines municipals. Ara, en el desplegament d’aquest projecte, es preveu la instal·lació d’una segona xarxa de distribució d’aigua no potable per al reg del Parc dels Capellans, de la zona del camí del Riudoms i de la zona enjardinada de les piscines municipals, plantejant fins i tot la possibilitat d’ompliment d’aquestes piscines amb aigua no apta per a ús de boca però que presenta la qualitat sanitària adient per al bany. Addicionalment, també s’estudia la possibilitat que l’aigua obtinguda en el buidat de les piscines, en el moment que es faci, s’utilitzi també per a la recàrrega de l’aqüífer del minat i no s’aboqui a la claveguera.

Aigua per a ús de boca

El projecte permet, però, anar més enllà, ja que farà possible la potabilització parcial de l’aigua de la mina, amb la qual cosa (en els anys hídricament «normals») es poden guanyar anualment fins a uns 365.000 metres cúbics per a ús de boca amb totes les garanties sanitàries i de qualitat que s’exigeixen.

L’osmosi inversa que s’ha escollit per a la potabilització és una tècnica que permet l’eliminació amb totes les garanties dels nitrats que, en aquests moments, presenta la composició de l’aigua de la mina. Un altre problema important dels minats, pel que fa a l’abastament, és que es tracta d’un tipus de subministrament que s’esgota molt ràpidament en els anys de poca pluja, com l’actual.

«La diversificació de les fonts d’abastament i el millor aprofitament dels recursos són una prioritat absoluta en la gestió de l’aigua a Reus, la qual cosa ara ens permet guanyar metres cúbics que destinem a l’abastament, al reg i a usos lúdics com són les piscines, i que representen un important pas endavant en la sostenibilitat però també des d’un punt de vista d’estalvi econòmic», afirma el regidor responsable d'Aigües de Reus, Daniel Rubio. L’aprofitament de l’aigua dels antics minats permet gestionar d’una manera més sostenible els recursos hídrics de la ciutat, alhora que es contribueix al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU per al 2030.

Usos dels minats

De fet, la recuperació i entrada en servei d’una altra mina d’aigua (mitjançant la interconnexió del minat d’Almoster amb la planta potabilitzadora de la ciutat) ja ha estat una de les inversions importants dels darrers anys a la ciutat.

Aquesta actuació, vinculada a les obres de millora del Passeig de la Boca de la Mina, ha permès recuperar la captació de l’antic minat d’Almoster per regar espais verds de nova creació, com són el Parc Agrari i el Parc de les Olors. Paral·lelament, l’aigua sobrant d’aquesta captació recuperada s’envia a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Reus per al seu tractament i posterior derivació a la xarxa d’aigua potable

Reus no ha deixat d’usar mai l’aigua dels minats, però Aigües de Reus treballa per recuperar encara més mines i aqüífers de titularitat municipal que havien caigut en desús. De fet, avui dia, i com ha fet històricament, Aigües de Reus aprofita per a ús de boca l’aigua dels minats de Monterols i de la mina Hidrofòrica, la qual cosa representa entre un 10 i un 15% del subministrament total de la ciutat.

Les mines d'aigua són antigues excavacions subterrànies artificials, destinades a transportar aigua des de la capa freàtica fins a la superfície, tot aprofitant la gravetat. Reus, històricament, ha estat terra de mines d’aigua. Avui dia, la majoria en molt mal estat i de titularitat privada, hi ha datades fins a 125 mines amb una longitud aproximada de 340 kilòmetres de galeries subterrànies.

