Les Biblioteques Municipals de Reus presenten les activitats previstes per aquest estiu

La regidoria de Cultura i Política Lingüística de Reus ha presentat aquest dimarts el programa d'activitats previstes per a aquest Estiu 2024 a les Biblioteques Municipals. Així mateix ha anunciat el canvi d'horari de les dues biblioteques des del dia 17 de juny fins al 10 de setembre, amb motiu de l'estiu.

Els nous horaris seran de dilluns a divendres de 10 a 14 hores els matins i de dilluns a dijous de 17 a 20 hores, pel que fa a la Biblioteca Xavier Amorós. Per la seva banda, la Biblioteca Pere Anguera obrirà el matí de divendres, de 10 a 14 h. i les tardes, de dilluns a dijous, de 17 a 20 h..

Pel que fa a la programació extraordinària d'estiu, inclou activitats per a totes les edats i en col·laboració amb diverses entitats i institucions, com el programa Lletraferits, que es fa amb el Casal de Joves La Palma, i que consisteix en 4 tallers d'escriptura durant el mes de juliol, i el programa Grans lectors, que es fa amb Persones Grans de Reus, i que consisteix en una sessió Fem memòria, el dia 11 de juliol.

Activitats

Els Passos de Literatura per les rutes amigues consisteix en un passeig de tarda-vespre per conèixer la vida als masos propers a Reus, la seva arquitectura, el seu entorn vetetal i alguns fragments de bona literatura amb la participació de Jordi Sardà, arquitecte, i Teresa Vilà, filòloga. És una activitat emmarcada dins els projectes Fets urbans: guia d'arquitectura de Reus i RENATUReus. El punt de trobada serà a la Biblioteca Xavier Amorós i cal inscripció prèvia a inscripcions.reus.cat.

El 25 de juliol, a les 18:30 h., es visitarà Mas Creus, l'1 d'agost Mas Mariné i el 8 d'agost la Granja Roca Soldevila.

A la Biblioteca Xavier Amorós es farà el cicle Biblioteques amb DO durant el mes de juliol, on es degustarà un vi de la DO Catalunya, a cada sessió, i la DO Avellana de Reus.

El dia 24 de juliol, a les 18:30 h, es farà un Club de Lectura sobre el llibre L'empelt, de Daniel Harris, IX Premi de novel·la curta Celler de Lletres 2023, amb la presència de l'autor.

També a la Xavier Amorós, el dia 11 de juliol, a les 10:30 h, es fa Alta Veu Grans Lectors, per fer memòria amb la biografia poc explicada de Marià Fortuny, a partir d'una selecció de notícies recollides en la premsa de Reus de l'època.

Tots els dimecres de juliol i agost i haurà conta-contes a la Biblioteca Xavier Amoròs.

LLETRAferits

L'activitat està dirigida a joves de 12 a 17 anys i coorganitzada amb el Casal de Joves La Palma.

De l'1 al 4 de juliol, de 17:00 h a 20:00 h, a la Biblioteca Pere Anguera · Escriptura dramàtica.

Del 8 al 12 de juliol, de 10:00 h a 13:00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós. Taller de Manga + Doujinshi.

Del 15 al 19 de juliol, de 10:00 h a 13:00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós. Escriptura a 4 mans amb l’escriptora Agnès Toda.

Del 22 al 26 de juliol, de 10:00 h a 13:00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós. Escriptura creativa.

Biblioteques Chillout

A la Biblioteca Xavier Amorós, tots els dilluns d'agost a les 19:00 hores, es durà a terme un cicle de concerts. El 5 d'agost actuarà Frankie Boronat; el 12 d'agost. Sílvio Álvarez; el 19 d'agost. Biel i Olga; i el 26 d'agost. Dj Ecléctico.

Tardes d'estiu a la Biblioteca Pere Anguera

Dilluns de juliol i agost. De 17:30 h a 19:30 h. ABC D Jocs - Trencacontes d'Estiu. Inscripcions a tempsxcures@reus.cat.

Dimarts de juliol i agost. A les 18:00 h. Actius protagonistes!! Els llibres Actius de la sala infantil ens proposen una infinitat d'activitats refrescants.

Dijous de juliol. A les 18:00 h. Llegim videojocs!! Activitat on jugarem a videojocs increïbles que ens portaran a un viatge digital magnífic en el qual aterrarem sobre llibres que tenen relació amb el videojoc. Edat: 12 a 17 anys.

Dijous d'agost. A les 18:00 h. Enrola't. A càrrec d’Associació Rol & Jocs. Passa les tardes de dijous del mes d’agost descobrint i jugant diferents partides de joves de taules. Edat: 12 a 17 anys.

Joc de Lectura de l'Estiu · Operació: veredicte final

Inici 26 de juny, a les 19:00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós. Inici del Joc de Lectura. Salvat Papasseit i els nens de la meva escala. A càrrec de la companyia Bambadaboom i l’Associació Cultural Hola Creador.

De juny a setembre, a les dues biblioteques. Operació: veredicte final! Des de la Central Mundial dels Llibres infantils ens han encarregat una missió: triar els millors llibres de la història per premiar-los amb fulles de llorer. I ens pregunten si els infants de Reus estan preparats/des per afrontar aquesta tasca. Llegeix, decideix quina puntuació mereixen els llibres i forma part del jurat final!

16 de setembre, a les 17:30 h, a la Biblioteca Pere Anguera. Cloenda del Joc de Lectura. El Veïnat, a càrrec de Taleia Cultura.

Finalment, durant el mes de juliol a la Xavier Amorós i l'agost a la Pere Anguera, es podrà veure l'exposició 100 anys de l'Editorial Joventut, un recorregut pels personatges més emblemàtics publicats durant els cent anys de l'Editorial Joventut.

