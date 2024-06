Un viatge al Reus de mitjans de segle XIX

L’Arxiu Municipal i Comarcal de Reus va donar a conèixer ahir els plànols inèdits de l’arquitecte Antoni Molner. Aquests mostren una representació detallada de la ciutat Reus de mitjans de segle XIX. Aquests documents van ser donats el passat mes de març per Jordi Bofarull Pedrola, rebesnet d’Antoni Molner, a l’Arxiu, junt amb altres documents com fotografies, llibres o correspondència, sumant un total d’un milió de documents diferents.

«La família ha fet una còpia documental i d’arxiu al llarg dels últims 300 o 400 anys. Aleshores, portem ja 10 o 15 anys en contacte amb l’ajuntament per veure com obrir la casa i el contingut. I vam veure que aquesta part d’arxiu podia ser interessant obrir-los a la ciutat, i la manera era a través de l’Arxiu Municipal», explica Bofarull.

A la vegada, considera que «la importància d’aquests croquis és veure com era Reus fa 180 anys. Quan encara no existien les Pescateries Velles, quan encara no havia arribat el tren, quan la plaça de la Llibertat hi havia un quarter de cavalleria. És poder veure quina transformació ha tingut la ciutat des d’aleshores fins ara».

«Aquests documents mostren tot el Tomb de Ravals, el carrer Ample fins a arribar al Passeig de Mata, el carrer del Roser, Riera de Miró fins a la plaça d’Hèrcules i el recinte de la muralla carlista. Aquesta seria la superfície que cobririen més o menys els plànols», detalla Anton Pàmies, arquitecte aficionat a la història urbana de Reus i que ha treballat amb els plànols. També destaca que la lectura dels plànols «és molt difícil».

«La lletra és molt petita i els documents estan molt aprofitats, sembla que no hi hagués paper en aquella època. Hi ha moltes mides, noms de carrers que hi havia abans. Aleshores, amb l’ajuda de fotografiar els plànols i amb l’ordinador ho he pogut anar entenent gairebé tot i la veritat és emocionant quan ho veus per primera vegada perquè a poc a poc ho vas reconeixent», explica Pàmies.

A la vegada que assenyala que «tots aquests plànols són trossets, no tenim un plànol general d’aquell moment». «Hem de pensar que estem parlant d’una ciutat que tenia 25.000 habitants en aquell moment, i que tampoc ha canviat tant. El que és el nucli històric del Tomb de Ravals es conserva bastant bé. On sí que hi ha són molts canvis al Pallol o al Bartrina, per exemple», comenta l’arquitecte.

Setmana internacional dels Arxius

Aquests plànols es van donar a conèixer ahir en un acte a l’Arxiu Municipal i Comarcal de Reus al vespre emmarcat dins de la programació d’activitats de la Setmana Internacional dels Arxius. A més, fins al 7 de juny es podran visitar aquests plànols restaurats al vestíbul de l’Arxiu.

La regidora de l’Àrea de Bon Govern i Transparència de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Flores, afirma que aquestes activitats serveixen per donar a conèixer «la riquesa dels fons documentals que tenim, que conservem i que utilitzem i alhora la tasca que es fa».

A més, qualifica els plànols com uns documents «molt valuosos per la ciutat». La següent activitat programada serà avui a les 18.30 hores amb la conferència anomenada Els capellans obrers. Antifranquisme i Església que compta amb la col·laboració de Carrutxa.