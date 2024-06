Reus posa en marxa un nou servei d'habitatge que aposta per «polítiques estructurals i estratègiques»

L'Ajuntament de Reus posa en marxa un nou servei d'habitatge per tal de contribuir a garantir el dret a l'habitatge al conjunt de la població. El consistori aposta per les «polítiques estructurals i estratègiques» i per prioritzar nous instruments orientats a la planificació, la promoció i l'adquisició d'habitatge.

El nou servei implica una reformulació organitzativa, de recursos i de transversalitat amb altres àrees del consistori. Comptarà amb cinc àmbits de treball i s'ubicarà en un nou espai situat al costat de la Biblioteca Xavier Amorós. El contracte d'obres d'adequació d'aquestes instal·lacions es licitarà aviat per un import de 99.000 euros.

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha afirmat que l'Oficina d'Habitatge és un servei de «referència, però no ens volem quedar aquí. Tenim el compromís de gestionar la ciutat des de la quotidianitat, amb escolta activa, però també tenim el compromís de pensar la ciutat en gran». En aquesta línia, ha recordat que van incloure en el PAM la creació del Servei de l'Habitatge «amb els recursos adients per desenvolupar les polítiques locals d'habitatge i atendre les necessitats de la ciutadania».

El nou servei atendrà cinc àmbits de treball, els quals són l'Accés a l'habitatge: Promoció i Planificació; Gestió del parc públic d'habitatges; Rehabilitació; Oficina d'atenció en matèria d'habitatge; i Exclusió residencial. Aquest darrer gestionarà el servei d'Ofideute, per prevenir la pèrdua d'habitatge d'arrendataris i de propietat de grans tenidors, intercedint per a aconseguir que els facilitin un lloguer social o bé perquè n'obtinguin un d'assequible per a les persones que, per situació de pobresa, no poden accedir ni al lloguer protegit.

A més, treballaran de manera estreta amb la unitat d'Habitatge de Serveis Socials. Concretament, ho faran en impuls de la Mesa d'emergència local d'habitatge, en la prevenció de l'emergència habitacional, en la gestió dels habitatges de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social o en la dels habitatges destinats al programa de Sensellarisme.

Nou espai a prop de la Biblioteca Xavier Amorós

El nou Servei d'Habitatge estarà situat en un nou espai ubicat al costat de la Biblioteca Xavier Amorós, fins ara ocupat per la Universitat Oberta de Catalunya. És un edifici de tres plantes, de les quals se n'ocuparan dues. La nova ubicació permetrà unificar els diferents blocs de treball en un mateix lloc físic. Aviat, l'Ajuntament publicarà la licitació del contracte d'obres d'adequació de l'espai, que tindrà un pressupost de 99.000 euros.

La proposta incorpora en la planta baixa sis punts d'atenció al públic i dues sales d'atenció al públic privativa, així com un espai de treball intern per dos punts de treball. En la primera planta, es preveu la implantació de divuit punts de treball dividits en tres espais i una sala de reunions.

