L’Ajuntament de Reus subvenciona amb més de 200.000 euros la rehabilitació de pisos

Gerard Martí

L’Ajuntament de Reus va acceptar 22 de les 31 sol·licituds a les subvencions presentades per a rehabilitar habitatges amb destí a la Borsa de Mediació al lloguer de l’any 2023.

Aquestes passaran a formar part d’aquesta borsa durant, com a mínim, cinc anys i mig, tal com establien les bases de la mateixa convocatòria. En total, totes les subvencions concedides tenen un valor total que ascendeix fins als 214.511,71 euros.

Entre les bases de la convocatòria establien un topall de 15.000 euros per habitatge i el valor de l’ajuda no podia superar la meitat del pressupost de l’obra, el qual havia de ser de, com a mínim, 3.000 euros.

Què cobreix la subvenció?

Aquestes subvencions tenen com a objectius incrementar el nombre d’habitatges de la Borsa de Lloguer de Reus i, a la vegada, mobilitzar el parc d’habitatges buits de la ciutat i incrementar la seva qualitat residencial.

Per aquest motiu, se subvencionen obres encaminades a adequar peces i elements que conformen l’habitatge, inclosos banys i cuines, per obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat.

Els ajuts també contemplen la instal·lació d’aigua, gas, electricitat i sanejament, la millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge, inclosos els tancaments de protecció exteriors, i el repàs d’aquells elements deteriorats per la manca de conservació o manteniment de l’edifici com poden ser la pintura, terres, portes, finestres i altres.

A més, també cobreixen les despeses de qualsevol altra aspecte que afecti l’interior de l’habitatge i que sigui exigible per al compliment de la normativa corresponent i els honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic de les obres executades, i per obtenir la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.

Fonts de l’Ajuntament de Reus consultades pel Diari Més expliquen que «S’està analitzant el resultat de la convocatòria. De moment no hi ha prevista cap, però tampoc es descarta».

«Es manté el compromís amb les polítiques encaminades a incrementar la borsa de lloguer, però s’orienten cap a l’adquisició directa d’habitatges. I en relació amb la rehabilitació, es prioritzen les accions de rehabilitació de barris, com és el cas del projecte del barri Fortuny», afirmen des del consistori reusenc.

