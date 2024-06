Guerra contra les paneroles a Reus: arrenca un nou servei de control de plagues

L’Ajuntament de Reus, a través d’Aigües de Reus, ha posar en marxa el nou contracte que representa un important pas endavant pel que fa al control de les plagues d’insectes (paneroles, mosquits, vespes, etc.) i rosegadors a la ciutat. La inversió és la més elevada fins a la data i preveu que els tractaments preventius i correctius contra les plagues es dupliquin en les zones més afectades, alhora que es pose n en funcionament nous canals de comunicació que han de permetre una notificació més àgil i eficient de les incidències per part de la ciutadania.

El contracte, que Aigües de Reus ha adjudicat a l’empresa Lokimica SAU, preveu una inversió de 237.160 euros l’any durant tres anualitats, amb la possibilitat d’aplicar dues pròrrogues anuals, amb un pressupost total de fins a 1.328.096 €. Aquesta inversió preveu, de manera immediata, que es dupliquin els tractaments preventius en la majoria de barris de la ciutat i, especialment, en els parcs i jardins del municipi, i en aquelles zones on hi ha més presència de plagues.

Comunicació directa

Més enllà de la prevenció, el contracte també persegueix una major agilitat en els tractaments correctius un cop es tingui notícia de l’existència de plagues a la via pública. En aquest sentit, ja és operatiu un servei de guàrdia amb telèfon 24 hores per a la comunicació d’incidències per part de la ciutadania. A partir d’ara, qualsevol ciutadà que detecti la presència de qualsevol plaga a la via pública, pot comunicar-ho de manera directa a l’empresa a la qual s’ha adjudicat la lluita i el control d’insectes i rosegadors en tots els barris de la ciutat.

El telèfon que s’ha habilitat a tal fi és el 900104415, completament gratuït. Una altra manera de notificar la presència de plagues en barris i carrers és el correu electrònic habilitat també per aquest fi: controlplagues@aiguesdereus.cat així com mitjançant el web d’Aigües de Reus, i aquest link: https://www.aiguesdereus.cat/ca-es/Empresa/Control-de-plagues

«Som conscients que existeix preocupació en els barris respecte a les plagues, i és per això que hem decidit invertir en aquesta lluita més diners que mai i comptar amb més eines de comunicació ciutadana que mai», afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio. No obstant això, el regidor raona que «cal que tothom sigui conscient que les plagues es manifesten quan fa més calor, i en aquest sentit l’augment de les temperatures dels darrers anys i la sequera ens posa les coses molt més difícils».

Poblacions estables

Aigües de Reus espera que aquesta intensificació dels controls pugui mantenir estables les poblacions d’insectes i de rosegadors a la ciutat, malgrat que les circumstàncies climàtiques adverses dels darrers anys (amb manca de pluges i augment de temperatures) han fet que les plagues tinguin l’ambient que els és més propici per proliferar.

Malgrat això, Aigües de Reus vol precisar que la desaparició absoluta dels rosegadors o dels insectes és una quimera, i que l’administració tan sols pot garantir un control de la seva població, tot posant de manifest que en aquesta qüestió també és fonamental que els particulars facin un seguiment i control de les plagues, amb els tractaments que siguin necessaris.

Planificació i qualificació

El servei de prevenció i control de plagues està dissenyat de manera que es fa coordinadament amb les tasques de manteniment que Aigües de Reus ja du a terme de manera permanent a la xarxa de sanejament. La planificació que s’aplica de forma permanent té en compte diversos aspectes. En primer lloc, els cicles vitals i de reproducció de rosegadors i insectes, amb la qual cosa els tractaments són més intensos durant els mesos d’estiu.

En segon lloc, també es valora el nivell d’incidència de les plagues en els diversos barris de Reus. En aquest sentit, tant pel que fa a rosegadors com a insectes, el mapa de la ciutat queda dividit en zones segons quina hagi estat la intensitat de les afectacions al llarg dels darrers anys. Segons el nivell d’incidència en la presència de plagues (que oscil·la entre «baix» i «extrem»), s’actua amb major o menor intensitat en cadascuna de les àrees.

En tots els casos, els treballs per al control de plagues són duts a terme per personal qualificat, que extrema les precaucions per evitar que es produeixin situacions de risc tant entre el personal com entre la ciutadania. En aquest sentit, sempre s’intenta minimitzar al màxim l’ús de productes químics.

