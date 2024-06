L’Ajuntament de Reus facilita la tramitació dels ajuts per pagar IBI, aigua, llum, gas i brossa

L’Ajuntament de Reus ha obert la convocatòria de subvencions per al pagament dels rebuts de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI), l’aigua, la taxa d’escombraries, la llum i el gas, destinades a persones en situació de vulnerabilitat.

«Aquestes ajudes són les més importants de l’Ajuntament de Reus», destaca el regidor en cap de l’àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, Manel Muñoz. La dotació pressupostària és de 309.000 euros, ampliable fins a 527.000 euros.

El 2023, es van rebre més de 2.000 sol·licituds. 1.914 es van concedir —una mateixa família es pot beneficiar de més d’un ajut— i 193 encara estan pendents de resoldre.

«La convocatòria de subvencions demostra la política fiscal amb sensibilitat social que porta a terme el govern de Reus, amb la dotació de pressupost de les convocatòries d’ajuts municipals de més import, amb la facilitat en la tramitació i l’atenció a la vulnerabilitat», remarca la regidora en cap de l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez.

Les línies d’ajuts per als diferents tributs s’han publicat de manera conjunta per tal de facilitar-ne la tramitació. «D’aquesta manera, es realitzarà amb una gestió unificada que permetrà que les persones interessades presentin, en una sola vegada, tant la sol·licitud com la informació relativa als seus requisits econòmics; a partir d’aquí, i de l’única sol·licitud, l’Ajuntament ja realitzarà una gestió interna per valorar la validesa dels ajuts que se sol·liciten i si es compleixen els requisits per ser beneficiari», explica Muñoz.

En publicar-les conjuntament, només cal complimentar en una ocasió una part comuna de requisits. Al mateix temps, el consistori preveu que més persones se’n puguin beneficiar, amb l’aplicació de nous llindars de renda per a les unitats familiars compostes per un sol membre de 65 anys o més o amb una discapacitat física o psíquica, amb un grau reconegut igual o superior al 50%, així com per l’increment de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que decreta la Generalitat i que determina el nivell d’ingressos per sota del qual es considera que no es pot viure amb dignitat, i que permet accedir a prestacions socials de caràcter econòmic.

Aquest barem ha passat de 8.605,15 euros anuals a 9.069,83. Per obtenir el llindar per als dos supòsits addicionals, caldrà multiplicar l’IRSC per 1,80, i no per 1,25, com és la fórmula genèrica per a unitats familiars d’un sol membre.

«Complim els nostres compromisos en matèria fiscal; ens vam comprometre amb una política fiscal amb sensibilitat social i amb l’atenció a la vulnerabilitat, amb criteris de progressivitat i redistribució, i això és el que fem amb aquestes convocatòries de subvencions», valora l’edil Muñoz, que també recorda el compromís «amb els representants del sector de la restauració a obrir un procés de treball conjunt per contribuir entre tots a què la modificació de les ordenances fiscals beneficiés al conjunt de la ciutat i a tots els sectors» i que s’ha vist reflectit amb la reformulació del Festival Roses de Reus. El termini de presentació de la sol·licitud unificada, a través de la Seu Electrònica, acaba el 30 de setembre.

Et pot interessar: