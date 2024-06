La nova localització al Parc Sant Jordi ha estat un encert, tal com consideren alguns assistents i negocis participantsAdrian Disch

No hi cabia ni una agulla. Aquesta és la frase que resumiria qualsevol dels tres dies de la Reus Viu el Vi, una novena edició que va començar divendres 7 de juny a la tarda amb una gran afluència de gent. La zona central, dedicada als cellers es va omplir de gom a gom amb tan sols dues hores i les ampolles de vi buides només feien que acumular-se en cada una de les parades.

A les casetes de compra de tiquets la gent s’amuntegava, per després marxar tots amb un portacopes i un barret de palla que es van convertir en la moda del cap de setmana reusenc.

Els assistents, de totes les edats, passejaven amunt i avall tastant aquells vins que més els cridaven l’atenció. Les copes brillaven lluents sota la llum del sol de tarda amb les tonalitats dels diferents licors; negres, blancs i rosats, sense que cap d’ells dominés per sobre de la resta.

Però, sense cap mena de dubte, els organitzadors hauran de començar a preguntar-se si el nom haurà de passar a ser ‘Reus Viu el Vi i el Vermut’. Tot i que l’espai dels vermuts comptava amb menys casetes, aquests també omplien copes i gots gairebé en la mateixa mesura. A més, tot i ser l’espai més petit, alhora tenia les millors vistes.

Des de l’accés sud del parc, el passeig fins a la plaça de l’alcalde Anton Borrell, on estava instal·lada la proposta de vins, es transformava en una postal amb els establiments de vermut a banda i banda del camí. Així i tot, els que disposaven de la millor zona i més variada proposta eren els vins, amb cellers de Denominacions d’Origen com Tarragona, Priorat o Terra Alta.

«La veritat, el canvi de localització ha estat encertat. Veure a la gent passejar pel parc, parar-se davant de les casetes per demanar-se el vermut i buscar una taula dona una imatge molt bonica i un millor ambient si ho comparem amb l’any passat que es va fer a la plaça de la Llibertat», afirmava un treballador d’una reconeguda marca de vermuts, afegint que «A més, hem tingut molta afluència de gent cada dia del cap de setmana. Per tant, crec que no ens podem queixar».

Un canvi de localització que es va fer per evitar les aglomeracions de gent gràcies a l’espai més gran que oferia el Parc Sant Jordi i a la facilitat de controlar els accessos al recinte. Tot i això, aquest canvi no va ser suficient per viure una situació semblant a la de l’edició anterior.

Només dues hores després de la inauguració a la tarda del divendres, la mobilitat ja es va començar a complicar. A més, una jornada de divendres que va comptar amb la presència de la geganta Arlet i la Somera de Reus, que van amenitzar la tarda d’inici amb les seves ballades tradicionals, obrint-se pas com podien per la plaça.

No obstant això, el moment més delicat va ser el dissabte a la tarda quan l’organització es va veure obligada a prendre mesures. «Davant l’allau de públic d’aquesta tarda a la fira Reus Viu el Vi i tenint en compte que s’ha omplert l’aforament, l’organització ha decidit tancar les portes per seguretat i no deixar entrar ningú més al recinte», afirmaven en un comunicat des de la Cambra de Comerç de Reus.

A més, les persones que haguessin comprat alguns dels packs que oferien en línia de manera anticipada i no els haguessin pogut utilitzar ni dissabte ni diumenge se’ls retornaran els diners a la mateixa targeta amb la qual es va fer la compra en un període màxim de cinc dies hàbils.

Per un altre costat, aquest fet no va evitar que la festa continués a l’interior amb beguda, menjar i música que van acompanyar els tres dies sense incidents a remarcar. Ni tan sols va aconseguir aixafar la guitarra la pluja matinal del diumenge, l’últim dia de la fira.

Per a quan van tocar les dotze del migdia, el sol ja havia aparegut al cel i el Parc Sant Jordi va tornar a acollir als visitants. Una edició que va tancar gairebé morint d’èxit, amb més de 10.500 persones. Això va suposar un creixement d’un 15% respecte al 2023 i que, pel que fa als números de fa tres anys, assoleix un increment del 85%. Tot un èxit.

Et pot interessar: