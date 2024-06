El Festival Experiències a la Casa Navàs reviurà els bombardejos a Reus durant la Guerra Civil

La Casa Navàs oferirà avui al vespre a partir de les 19.30 hores la primera edició del Festival Experiències. Aquesta iniciativa que té com a objectiu oferir un recorregut per la casa modernista amb quatre píndoles artístiques de disciplines diferents. No obstant això, potser la més personal és la ‘performance’ que es portarà a terme i que tractarà sobre els bombardejos que va patir Reus durant la Guerra Civil.

«Evidentment, totes les actuacions són especials, aporten el seu vessant creatiu i són disciplines diferents i és difícil comparar-ho. Però aquesta actuació ha estat treballada des de la Casa Navàs, així que per a l’espectador potser no hi ha una diferència, però per a la Casa Navàs sí que és un pèl més especial», reconeix David Fernández, guionista de l’actuació.

Va ser la mateixa Sílvia Sagalà, directora de la Casa Navàs, qui va decidir impulsar aquesta actuació i qui va reunir a diferents artistes, que no es coneixien prèviament, per crear aquesta performance que inclou música, pintura i text. «No és un espectacle típic. Diem que és una performance perquè és una representació que busca anar una mica més enllà i commoure a l’espectador, tocar-li la fibra», comenta Fernández.

A més, un altre element diferencial que destaca és l’espai: «el Festival Experiències busca mostrar indrets de la casa que no es veuen normalment i aquest és el cas, ja que ho farem al soterrani que dona un ambient únic. Per aquest motiu, diem que és un espectacle que es gaudirà amb tots els sentits; a través de la vista, l’oïda, l’olfacte i les emocions».

Bombardejos a Reus

A la vegada, la temàtica escollida ha exigit una feina prèvia molt intensa per a donar un bon resultat: «Reus va ser una ciutat que no fa gaires anys, al 37 i 38, va ser bombardejada. Encara hi ha testimonis vius que ho recorden. Ara escoltem molt el tema de les guerres globals a Ucraïna o Palestina, però no fa tant que aquí també estàvem en guerra».

«Volem explicar el què va passar i com es va viure, així que vam buscar testimonis i llibres de testimonis com, per exemple els textos de Salvador Palomar», explica el guionista. A més, també assenyala que un dels punts més complicats ha estat en quins bombardejos centrar l’atenció: «Reus va ser una de les ciutats més bombardejades durant la Guerra Civil, així que hi va haver molts moments. Finalment, hem escollit tres bombardejos per fets objectius. El primer bombardeig de tots, que va ser als afores de Reus on hi havia el camp d’aviació. Després, el primer bombardeig al nucli de Reus, que va travessar la ciutat d’una punta a l’altra i, evidentment, va provocar moltes víctimes. I finalment, ens centrem en el capítol més violent que va ser l’any 1938. Un dia, les sirenes van començar a sonar i a la plaça de la Llibertat hi havia un refugi antiaeri. Tothom va córrer cap aquest amb la mala sort que una de les bombes va caure sobre l’entrada del refugi. Els testimonis d’aquell moment són molt durs i horripilants».

A la vegada, Fernández subratlla que ha estat una temàtica que han tractat «amb molt de respecte i responsabilitat». «Hi ha molta gent que va patir els efectes d’aquella guerra que encara és viva, i no saps si entre el públic vindrà algú o un familiar. Ha estat tot un repte i nosaltres hem estat molt fidels a les explicacions i no hem inventat res. Els testimonis i els fets parlen per si sols», sentencia el guionista.