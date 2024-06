Drets Socials autoritza obrir totes les places del segon pis d’Horts de Miró de Reus

Si fou durant la primera quinzena de maig que la Generalitat de Catalunya va autoritzar que la segona planta de la Residència d’Avis Horts de Miró rebés els seus primers deu usuaris, és qüestió de dies que s’omplin les dinou places restants.

El Departament de Drets Socials ha donat llum verda a l’obertura de la totalitat del segon pis i, tal com especifiquen fonts del Govern català a Diari Més, «la previsió és anar fent els següents ingressos de forma esglaonada durant els pròxims dies». D’aquesta manera, la Residència Horts de Miró podrà acollir fins a 58 persones.

La delegada de personal de Comissions Obreres (CCOO) a Horts de Miró, Dolors Díaz, comenta que ahir era el primer dia en què s’esperava l’arribada de nous trasllats provinents de la Residència de Gent Gran de Reus, coneguda popularment com a ICASS, equipament que tancarà les portes temporalment per tal d’efectuar-hi reformes davant l’existència de «problemes estructurals», segons la versió del Departament. L’executiu català destinarà 14 milions d’euros a la reforma de l’immoble i executarà les obres en els pròxims quatre anys perquè, al final, es pugui «continuar prestant servei a les instal·lacions actuals».

Díaz apunta que està programat que arribin nous contingents de l’ICASS els dies 10 i 12 de juny «i, aleshores, ja podem omplir fins a les places que quedin de les 29 amb la llista d’espera». En l’actualitat, assegura que hi ha una quarantena de persones esperant plaça en aquest centre.

Díaz ja va explicar a Diari Més al maig que havien arribat a Horts de Miró dos usuaris provinents de l’ICASS. Fonts del Departament de Drets Socials afegeixen que «les deu primeres places estan ocupades, majoritàriament per persones que estaven en llista d’espera, però, en un parell de casos, per persones que provenien de la Residència de Gent Gran de Reus».

Millores laborals

La delegada de personal de CCOO a Horts de Miró comenta que l’obertura de la totalitat de les places de la segona planta de la residència ha suposat, de retruc, una millora de les condicions laborals de la plantilla, amb l’ampliació de la jornada laboral i la contractació de més personal. «Com que hi ha més residents, s’ha d’ampliar l’horari», apunta.

Malgrat que celebra que ja hi hagi «normalitat», Díaz comenta que continuaran lluitant «perquè hi hagi més hores de neteja i de bugaderia», així com més assistència mèdica. «Tenim prevista una reunió amb gerència i, allí, un dels punts serà l’ampliació de la neteja i la bugaderia en horari», assenyala. Amb tot, menciona que «hem de fer un càlcul encara de les hores que farien falta per assolir el doble de capacitat, perquè ara és el doble de residents».

La Residència d’Avis Horts de Miró es va posar en marxa el 2019 i Díaz va recordar al maig que la segona planta ha estat tancada «sempre» i que només va estar en actiu «quan la Generalitat hi portava els residents amb covid de la comarca». El 15 d’abril del 2024 era la data fixada per a la posada en marxa de les 29 places restants, però el termini es va haver de postergar. Des de CCOO, s’explicà que el procés es podria haver aturat pel trasllat dels usuaris de l’ICASS.

